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Молдовський співак Іван Люленов розкрив свій шлях до отримання українських документів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Іван Люленов: «Наступний диктант вже буду писати з українськими документами»
фото: Іnstagram.com/ivanliulenov

Іван Люленов пів року намагається отримати посвідку на проживання в Україні

Співак Іван Люленов молдавського походження, який будує творчу кар’єру в Україні, поділився подробицями отримання українських документів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в соцмережі Threads.

Іван Люленов взяв участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності, після чого став популярним у мережі через свою схожість з українським письменником Григорієм Сковородою. Проте, за словами співака, ця схожість не допомагає йому у процесі отримання українських документів. Артист намагається отримати посвідку на проживання в Україні, однак ця процедура виявилася складною для іноземця.

Цим питанням Іван Люленов займається вже пів року. За його словами, він сподівається наступного року писати диктант вже з українськими документами. «Останні пів року активно займаюсь посвідкою. На жаль, процедура складна, проходжу це як всі іноземці і навіть схожість зі Сковородою в міграційній нічого не вирішує. Але зроблю! Наступний диктант вже буду писати з українськими документами», – запевнив виконавець.

Молдовський співак Іван Люленов розкрив свій шлях до отримання українських документів фото 1
фото: скриншот Тhreads

У коментарях під дописом підтримали співака та зазначили, що він вже є українцем і без документів:

  • «Та ви і без посвідки більше українець ніж більшість з документами».
  • «Іване, ви молодець. Українську вивчили до такого рівня щоб бʼю вільно спілкуватися, створювати пісні, грати в ігри на шоу та ще й диктант писати!»
  • «Тримаю за вас кулачки) Ви прикладах для багатьох… для багатьох українців».
  • «Успіхів вам! Такі люди нам дуже потрібні!»
  • «Точно! Сковорода! А я все думала, кого Ви мені нагадуєте із цією зачіскою».

Іван Люленов став відомий завдяки участі в українському гумористичному шоу «Ліга сміху». Згодом артист почав працювати над своєю кар’єрою співака, його україномовна пісня «Ікона» стала вірусною серед українських слухачів.

Молдовський співак Іван Люленов розкрив свій шлях до отримання українських документів фото 2
фото: Іnstagram.com/ivanliulenov

Сам співак розповідав, що перейшов на українську мову. У його вжитку майже немає російської мови, з рідними він спілкується молдовською мовою. Артист також зізнавався, що думати почав також лише українською.

Нагадаємо, актор студії «Дизель Шоу» Євген Сморигін прокоментував своє українське громадянство. Артист є громадянином Білорусі, але також має громадянство України. Водночас артист вважає, що він не може назвати себе українцем.

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Теги: співак Молдова громадянство іноземці Державна міграційна служба

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