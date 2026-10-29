Молдовський співак Іван Люленов розкрив свій шлях до отримання українських документів

Іван Люленов пів року намагається отримати посвідку на проживання в Україні

Співак Іван Люленов молдавського походження, який будує творчу кар’єру в Україні, поділився подробицями отримання українських документів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в соцмережі Threads.

Іван Люленов взяв участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності, після чого став популярним у мережі через свою схожість з українським письменником Григорієм Сковородою. Проте, за словами співака, ця схожість не допомагає йому у процесі отримання українських документів. Артист намагається отримати посвідку на проживання в Україні, однак ця процедура виявилася складною для іноземця.

Цим питанням Іван Люленов займається вже пів року. За його словами, він сподівається наступного року писати диктант вже з українськими документами. «Останні пів року активно займаюсь посвідкою. На жаль, процедура складна, проходжу це як всі іноземці і навіть схожість зі Сковородою в міграційній нічого не вирішує. Але зроблю! Наступний диктант вже буду писати з українськими документами», – запевнив виконавець.

фото: скриншот Тhreads

У коментарях під дописом підтримали співака та зазначили, що він вже є українцем і без документів:

«Та ви і без посвідки більше українець ніж більшість з документами».

«Іване, ви молодець. Українську вивчили до такого рівня щоб бʼю вільно спілкуватися, створювати пісні, грати в ігри на шоу та ще й диктант писати!»

«Тримаю за вас кулачки) Ви прикладах для багатьох… для багатьох українців».

«Успіхів вам! Такі люди нам дуже потрібні!»

«Точно! Сковорода! А я все думала, кого Ви мені нагадуєте із цією зачіскою».

Іван Люленов став відомий завдяки участі в українському гумористичному шоу «Ліга сміху». Згодом артист почав працювати над своєю кар’єрою співака, його україномовна пісня «Ікона» стала вірусною серед українських слухачів.

Сам співак розповідав, що перейшов на українську мову. У його вжитку майже немає російської мови, з рідними він спілкується молдовською мовою. Артист також зізнавався, що думати почав також лише українською.

Нагадаємо, актор студії «Дизель Шоу» Євген Сморигін прокоментував своє українське громадянство. Артист є громадянином Білорусі, але також має громадянство України. Водночас артист вважає, що він не може назвати себе українцем.