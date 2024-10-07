Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний футболіст «Барселони» оголосив про завершення кар'єри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний футболіст «Барселони» оголосив про завершення кар'єри
У складі «Барселони» Іньєста провів більшу частину своєї кар'єри
фото з відкритих джерел

Іньєста став чотириразовим переможцем Ліги чемпіони, тричі – володарем Суперкубка УЄФА та стільки ж у складі «синьо-гранатових» був тріумфатором Клубного чемпіонату світу

Іспанський футболіст Андрес Іньєста оголосив про завершення кар'єри. Про це гравець повідомив в Instagram.

Останньою командою футболіста була «Емірейтс» з ОАЕ, у складі якого нещодавно провів 1000-й матч у своїй професійній кар'єрі. Також він виступав за іспанську «Барселону» та японський «Віссел Кобе».

У складі «Барселони» Іньєста провів більшу частину своєї кар'єри. З якими став чотириразовим переможцем Ліги чемпіони, тричі – володарем Суперкубка УЄФА та стільки ж у складі «синьо-гранатових» був тріумфатором Клубного чемпіонату світу. Дев'ять разів Іньєста разом з командою ставав чемпіоном Іспанії та шість разів тріумфував у Кубку країни.

Зі збірною Іспанії, за яку він провів 141 матч, відзначившись 14 голами та 30 асистами, іменитий півзахисник ставав чемпіоном Європи у 2008 та 2012 роках та чемпіоном світу у 2010 році, де відзначився переможним голом у фіналі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Andres Iniesta (@andresiniesta8)

Нагадаємо, футбольний клуб «Барселона» отримав нового головного тренера – Ганса-Дітера Фліка.

До слова, форвард «Барселони» Серхіо Агуеро завершив професійну кар'єру. Футболіст, якому не так давно відкрили пам’ятник на «Етіхад», де він грав за «Манчестер Сіті» протягом 10 років, заявив про своє рішення на пресконференції. Аргентинець пішов з футболу через проблеми із серцем.

Читайте також:

Теги: ФК Барселона навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гравець української кіберспортивної команди показав непристойний жест росіянам під час гри
Гравець української кіберспортивної команди показав непристойний жест росіянам під час гри
28 вересня, 12:26
15-й раз «Динамо» завершує єврокубковий матч саме з рахунком 0:3
«Динамо» – «Лаціо» 0-3: числа та факти
26 вересня, 18:09
Україна вдруге в новітній історії мундіалю гратиме у чвертьфіналах світової першості
Збірна України здобула першу перемогу в плей-оф чемпіонату світу з футзалу
24 вересня, 20:04
Артем Мілевський відмовився давати розгорнутий коментар щодо обшуківу помешканні
Правоохоронці провели обшуки в будинку Артема Мілевського (відео)
24 вересня, 11:56
Найвідомішим випускником курсів став капітан «Динамо» 
Футболіст збірної України отримав тренерський диплом УЄФА
20 вересня, 18:30
У 2011 році Кононов був нагороджений відзнакою міського голови Львова «Почесний знак святого Юрія»
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
18 вересня, 12:53
Скіллачі завершив кар'єру у 1997 році
Пішов з життя найкращий бомбардир чемпіонату світу з футболу 1990 року
18 вересня, 12:30
Основною відмінністю цьогорічного турніру є те, що фактично він проводиться без використання групового етапу
Ліга Чемпіонів повертається: що варто знати про оновлений формат турніру
17 вересня, 17:28
Спортсменка Елена Конгост та її гайд Міа Керол
Паралімпіада: іспанська бігунка втратила «бронзу» на фініші через особливе правило
9 вересня, 22:05

Новини

Легендарний футболіст «Барселони» оголосив про завершення кар'єри
Легендарний футболіст «Барселони» оголосив про завершення кар'єри
Українські арбітри судитимуть матч Ліги націй
Українські арбітри судитимуть матч Ліги націй
Кубок Девіса: став відомий наступний суперник збірної України з тенісу
Кубок Девіса: став відомий наступний суперник збірної України з тенісу
Титуловані «нейтральні» спортсмени з РФ привітали Путіна з днем народження
Титуловані «нейтральні» спортсмени з РФ привітали Путіна з днем народження
Мер Парижа віддала гідрокостюм, у якому купалася у Сені, до музею Олімпіади
Мер Парижа віддала гідрокостюм, у якому купалася у Сені, до музею Олімпіади
Найкращий результат в історії: Україна здобула «бронзу» чемпіонату світу з футзалу
Найкращий результат в історії: Україна здобула «бронзу» чемпіонату світу з футзалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
26K
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі (оновлено)
16K
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
14K
Українські розробники створили секретну балістичну ракету з дальністю ураження до 700 км

Новини

Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua