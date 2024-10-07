Легендарний футболіст «Барселони» оголосив про завершення кар'єри

Іньєста став чотириразовим переможцем Ліги чемпіони, тричі – володарем Суперкубка УЄФА та стільки ж у складі «синьо-гранатових» був тріумфатором Клубного чемпіонату світу

Іспанський футболіст Андрес Іньєста оголосив про завершення кар'єри. Про це гравець повідомив в Instagram.

Останньою командою футболіста була «Емірейтс» з ОАЕ, у складі якого нещодавно провів 1000-й матч у своїй професійній кар'єрі. Також він виступав за іспанську «Барселону» та японський «Віссел Кобе».

У складі «Барселони» Іньєста провів більшу частину своєї кар'єри. З якими став чотириразовим переможцем Ліги чемпіони, тричі – володарем Суперкубка УЄФА та стільки ж у складі «синьо-гранатових» був тріумфатором Клубного чемпіонату світу. Дев'ять разів Іньєста разом з командою ставав чемпіоном Іспанії та шість разів тріумфував у Кубку країни.

Зі збірною Іспанії, за яку він провів 141 матч, відзначившись 14 голами та 30 асистами, іменитий півзахисник ставав чемпіоном Європи у 2008 та 2012 роках та чемпіоном світу у 2010 році, де відзначився переможним голом у фіналі.

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Нагадаємо, футбольний клуб «Барселона» отримав нового головного тренера – Ганса-Дітера Фліка.

До слова, форвард «Барселони» Серхіо Агуеро завершив професійну кар'єру. Футболіст, якому не так давно відкрили пам’ятник на «Етіхад», де він грав за «Манчестер Сіті» протягом 10 років, заявив про своє рішення на пресконференції. Аргентинець пішов з футболу через проблеми із серцем.