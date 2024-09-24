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Збірна України здобула першу перемогу в плей-оф чемпіонату світу з футзалу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Збірна України здобула першу перемогу в плей-оф чемпіонату світу з футзалу
Україна вдруге в новітній історії мундіалю гратиме у чвертьфіналах світової першості
фото з відкритих джерел

Збірна України завершила поєдинок проти Нідерландів із рахунком 3:1

Збірна України з футзалу стартувала з перемоги в плей-оф чемпіонату світу 2024. «Синьо-жовті» переграли Нідерланди.

На шостій хвилині першого тайму рахунок відкрила збірна України. Михайло Зварич закинув м'яч у порожні ворота після гольової передачі Даниїла Абакшина. Нідерландці гостро відповіли вже під кінець 20-хвилинки – Україну від пропущеного голу врятувала стійка. З меж штрафного майданчика також небезпечно пробивав Мохамед Чіх, проте м'яч зрізався з ноги нідерландця.

Вже у другому таймі Нідерланди зрівняли рахунок у поєдинку. Натомість «синьо-жовтим» вистачило двох хвилин, аби вдруге вийти вперед. Незадовго після виходу на заміну ударом з гострого кута автором м'яча став Андрій Мельник – 2:1.

Фінальний рахунок Мельник встановив уже на заключній хвилині основного часу – вразив ворота під час зміни голкіпера, оформив дубль та довершив перемогу 3:1.

ЧС-2024 з футзалу. 1/8 фіналу

Нідерланди – Україна 1:3

Голи: Бузамбу, 29 – Зварич, 6, Мельник, 31, 40

Варто зазначити, що еаступний суперник збірної визначиться в матчі Іспанія – Венесуела, який відбудеться у середу, 25 вересня

Нагадаємо, збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу. У другому турі українці розгромили команду Анголи – 7:2.

До слова, вже 21 вересня національна збірна України з футзалу здобула другу перемогу на чемпіонаті світу, перегравши команду Афганістану з рахунком 4:1. Цей результат гарантував«синьо-жовтим» місце у плей-оф турніру.

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Теги: Нідерланди Збірна України футзал чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ навколофутбол

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