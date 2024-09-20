Футболіст збірної України отримав тренерський диплом УЄФА

Диплом А дозволяє працювати асистентом головного тренера, головним тренером на любительському рівні, а також у Першій та Другій лізі України

У Києві відбулося вручення тренерських А-дипломів УЄФА. Ліцензії вручали завідувач кафедри фізичного виховання і спорту КНУБА Олександр Шамич, директор Центру ліцензування УАФ Валерій Шамардін та методист Центру ліцензування УАФ А-дипломів УЄФА Ігор Хіміч. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Навчання тренепів включало як теоретичні, так і практичні сесії фото: Українська асоціація футболу

Найвідомішим випускником курсів став капітан «Динамо» Андрій Ярмоленко.

Окрім нього, дипломи отримали:

Сергій Бондар (ФК «Динамо»);

Руслан Бондар (ФК «Рось»);

Андрій Гітченко (ФК «Полісся»);

Денис Голоколосов (ФК «Динамо»);

Андрій Дигас (ФК «Карпати»);

Андрій Заболотний («Восход»);

Віктор Загнойко;

Юрій Замараєв (СК «Дніпро-1»);

Андрій Запорожан (ФК «Лівий берег»);

Ярослав Калін (ФК «Оболонь»);

Каріна Кулаковська (ФК «Маріуполь»);

Людмила Лемешко;

Ігор Луценко (ФК «Верес»);

Олексій Прилепов (ФК «Кривбас»);

Олександр Тарасенко (ФК «Олександрія»);

Хамза Тімумі;

Юрій Ткачук (ФК «Лівий берег»);

Володимир Тумановський (ФСК «Маріуполь»);

Дмитро Чирикал (ПРК «Дружба»);

Роман Шпиця (ФК «Динамо»);

Юрій Ястребінський (ФК «Динамо»).

Диплом А дозволяє працювати асистентом головного тренера, головним тренером на любительському рівні, а також у Першій та Другій лізі України.

Нагадаємо, у чепвні 2023 року футбольний клуб «Динамо» офіційно оголосив про підписання контракту із півзахисником Андрієм Ярмоленком. Футболіст знову виступатиме за рідний клуб. Зазначається, що новий контракт Ярмоленка з «Динамо» розрахований на два роки.