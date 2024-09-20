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Футболіст збірної України отримав тренерський диплом УЄФА

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Футболіст збірної України отримав тренерський диплом УЄФА
Найвідомішим випускником курсів став капітан «Динамо» 
фото: Українська асоціація футболу

Диплом А дозволяє працювати асистентом головного тренера, головним тренером на любительському рівні, а також у Першій та Другій лізі України

У Києві відбулося вручення тренерських А-дипломів УЄФА. Ліцензії вручали завідувач кафедри фізичного виховання і спорту КНУБА Олександр Шамич, директор Центру ліцензування УАФ Валерій Шамардін та методист Центру ліцензування УАФ А-дипломів УЄФА Ігор Хіміч. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Навчання тренепів включало як теоретичні, так і практичні сесії
Навчання тренепів включало як теоретичні, так і практичні сесії
фото: Українська асоціація футболу

Найвідомішим випускником курсів став капітан «Динамо» Андрій Ярмоленко.

Окрім нього, дипломи отримали:

  • Сергій Бондар (ФК «Динамо»);
  • Руслан Бондар (ФК «Рось»);
  • Андрій Гітченко (ФК «Полісся»);
  • Денис Голоколосов (ФК «Динамо»);
  • Андрій Дигас (ФК «Карпати»);
  • Андрій Заболотний («Восход»);
  • Віктор Загнойко;
  • Юрій Замараєв (СК «Дніпро-1»);
  • Андрій Запорожан (ФК «Лівий берег»);
  • Ярослав Калін (ФК «Оболонь»);
  • Каріна Кулаковська (ФК «Маріуполь»);
  • Людмила Лемешко;
  • Ігор Луценко (ФК «Верес»);
  • Олексій Прилепов (ФК «Кривбас»);
  • Олександр Тарасенко (ФК «Олександрія»);
  • Хамза Тімумі;
  • Юрій Ткачук (ФК «Лівий берег»);
  • Володимир Тумановський (ФСК «Маріуполь»);
  • Дмитро Чирикал (ПРК «Дружба»);
  • Роман Шпиця (ФК «Динамо»);
  • Юрій Ястребінський (ФК «Динамо»).

Диплом А дозволяє працювати асистентом головного тренера, головним тренером на любительському рівні, а також у Першій та Другій лізі України. 

Нагадаємо, у чепвні 2023 року футбольний клуб «Динамо» офіційно оголосив про підписання контракту із півзахисником Андрієм Ярмоленком. Футболіст знову виступатиме за рідний клуб. Зазначається, що новий контракт Ярмоленка з «Динамо» розрахований на два роки.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Україна Андрій Ярмоленко Українська асоціація футболу

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