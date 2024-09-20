Футболіст збірної України отримав тренерський диплом УЄФА
Диплом А дозволяє працювати асистентом головного тренера, головним тренером на любительському рівні, а також у Першій та Другій лізі України
У Києві відбулося вручення тренерських А-дипломів УЄФА. Ліцензії вручали завідувач кафедри фізичного виховання і спорту КНУБА Олександр Шамич, директор Центру ліцензування УАФ Валерій Шамардін та методист Центру ліцензування УАФ А-дипломів УЄФА Ігор Хіміч. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Найвідомішим випускником курсів став капітан «Динамо» Андрій Ярмоленко.
Окрім нього, дипломи отримали:
- Сергій Бондар (ФК «Динамо»);
- Руслан Бондар (ФК «Рось»);
- Андрій Гітченко (ФК «Полісся»);
- Денис Голоколосов (ФК «Динамо»);
- Андрій Дигас (ФК «Карпати»);
- Андрій Заболотний («Восход»);
- Віктор Загнойко;
- Юрій Замараєв (СК «Дніпро-1»);
- Андрій Запорожан (ФК «Лівий берег»);
- Ярослав Калін (ФК «Оболонь»);
- Каріна Кулаковська (ФК «Маріуполь»);
- Людмила Лемешко;
- Ігор Луценко (ФК «Верес»);
- Олексій Прилепов (ФК «Кривбас»);
- Олександр Тарасенко (ФК «Олександрія»);
- Хамза Тімумі;
- Юрій Ткачук (ФК «Лівий берег»);
- Володимир Тумановський (ФСК «Маріуполь»);
- Дмитро Чирикал (ПРК «Дружба»);
- Роман Шпиця (ФК «Динамо»);
- Юрій Ястребінський (ФК «Динамо»).
Диплом А дозволяє працювати асистентом головного тренера, головним тренером на любительському рівні, а також у Першій та Другій лізі України.
Нагадаємо, у чепвні 2023 року футбольний клуб «Динамо» офіційно оголосив про підписання контракту із півзахисником Андрієм Ярмоленком. Футболіст знову виступатиме за рідний клуб. Зазначається, що новий контракт Ярмоленка з «Динамо» розрахований на два роки.
Коментарі — 0