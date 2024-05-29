«Барселона» отримала нового тренера. Хто очовив команду

Контракт із фахівцем уклали на два сезони

Футбольний клуб «Барселона» отримав нового головного тренера – Ганса-Дітера Фліка. Як повідомляє офіційний сайт каталонців, із німцем уклали контракт до літа 2026 року.

Новий тренер підписав контракт в офісі клубу в супроводі президента ФК «Барселона» Жоана Лапорти; перший віце-президент, відповідальний за спортивну сферу, Рафа Юсте та спортивний директор клубу, Андерсон Луїс де Соуза, Деку.

На посаді екстренер «Баварії» та збірної Німеччини змінить Хаві Ернандеса. З іспанцем клуб вирішив достроково завершити співпрацю, попри намір зберегти колишнього капітана в клубі ще за місяць до звільнення.

Флік вперше в кар'єрі працюватиме головним тренером за межами Німеччини, повідомляє Суспільне. Без роботи він залишався із вересня 2023-го, коли був звільнений з національної команди після двох років на посаді.

До каталонців Флік доєднається у статусі переможця Ліги чемпіонів 2020 року на чолі «Баварії». Того сезону німець отримав посаду, доти працювавши асистентом головного тренера Ніко Ковача.

В Іспанії Флік возз'єднається з нападником Робертом Левандовські, який за час роботи з тренером претендував на «Золотий м'яч» після тріумфу в Лізі чемпіонів. Минулого сезону поляк забив 26 голів у всіх турнірах.

Нагадаємо, президент ФК «Барселона» Хоан Лапорта повідомив Хаві Ернандесу, що він не буде працювати на посаді тренера першої команди в сезоні 2024-25.