Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Барселона» отримала нового тренера. Хто очовив команду

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Барселона» отримала нового тренера. Хто очовив команду
Ганс-Дітер Флік
фото: ФК «Барселона»

Контракт із фахівцем уклали на два сезони

Футбольний клуб «Барселона» отримав нового головного тренера – Ганса-Дітера Фліка. Як повідомляє офіційний сайт каталонців, із німцем уклали контракт до літа 2026 року.

Новий тренер підписав контракт в офісі клубу в супроводі президента ФК «Барселона» Жоана Лапорти; перший віце-президент, відповідальний за спортивну сферу, Рафа Юсте та спортивний директор клубу, Андерсон Луїс де Соуза, Деку. 

На посаді екстренер «Баварії» та збірної Німеччини змінить Хаві Ернандеса. З іспанцем клуб вирішив достроково завершити співпрацю, попри намір зберегти колишнього капітана в клубі ще за місяць до звільнення.

Флік вперше в кар'єрі працюватиме головним тренером за межами Німеччини, повідомляє Суспільне. Без роботи він залишався із вересня 2023-го, коли був звільнений з національної команди після двох років на посаді.

До каталонців Флік доєднається у статусі переможця Ліги чемпіонів 2020 року на чолі «Баварії». Того сезону німець отримав посаду, доти працювавши асистентом головного тренера Ніко Ковача.

В Іспанії Флік возз'єднається з нападником Робертом Левандовські, який за час роботи з тренером претендував на «Золотий м'яч» після тріумфу в Лізі чемпіонів. Минулого сезону поляк забив 26 голів у всіх турнірах.

Нагадаємо, президент ФК «Барселона» Хоан Лапорта повідомив Хаві Ернандесу, що він не буде працювати на посаді тренера першої команди в сезоні 2024-25.

Теги: ФК Барселона Ганс-Дітер Флік НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення cele не є остаточним, УЄФА та ФІФА можуть подати апеляцію
Суд частково задовольнив позов Суперліги до УЄФА та ФІФА
27 травня, 14:32
Хаві Ернандес
«Барселона» звільнила головного тренера
24 травня, 20:01
«Аталанта» здобула перший єврокубковий трофей у своїй історії
«Аталанта» виграла Лігу Європи, розгромивши «Баєр»
23 травня, 01:10
У групових раундах усіх трьох єврокубків виступатимуть по 36 клубів
Україна у футбольних єврокубках наступного сезону. Скільки у нас представників
17 травня, 14:13
Футбол давно перетворився на гру мільйонів
Матч, що призвів до війни, зміна правила через чемпіона Європи та навіть зʼїдені картки: пʼять цікавих фактів про футбол
16 травня, 17:37
Харківський Житлобуд-1 приймав участь у груповому турнірі жіночої Ліги Чемпіонів
ФІФА проведе клубний чемпіонат світу з футболу серед жінок
15 травня, 21:55
Донецька команда обіграла «Ворсклу» з рахунком 2:1
«Шахтар» переміг у фіналі Кубка України з футболу
15 травня, 21:13
«Шахтар» обіграв «Динамо»
«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
11 травня, 20:15
Сираш грає у ФК «Хуст» на позиції захисника
На Закарпатті до ТЦК доставили професійного футболіста
7 травня, 21:11

Новини

«Барселона» отримала нового тренера. Хто очовив команду
«Барселона» отримала нового тренера. Хто очовив команду
Українці виграли «золото» на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Українці виграли «золото» на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Усик – Ф’юрі: стала відома дата бою-реваншу
Усик – Ф’юрі: стала відома дата бою-реваншу
Куліш здобув срібло Чемпіонату Європи зі стрільби
Куліш здобув срібло Чемпіонату Європи зі стрільби
Стало відомо, хто в Україні транслюватиме Олімпіаду та Паралімпіаду
Стало відомо, хто в Україні транслюватиме Олімпіаду та Паралімпіаду
Світоліна здобула вольову перемогу на старті «Ролан Гаррос»
Світоліна здобула вольову перемогу на старті «Ролан Гаррос»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
7672
Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України
5175
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини
3484
Найбільший НПЗ у світі купуватиме російську нафту за рублі – Reuters
2838
Додік несподівано поставив підніжку Путіну
2743
Втрати ворога станом на 29 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Сьогодні, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Сьогодні, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua