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«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
У 2011 році Кононов був нагороджений відзнакою міського голови Львова «Почесний знак святого Юрія»

Кононов: Ми не здамося нікому, жодним західним покровителям

Екстренер львівських «Карпат» Олег Кононов поспілкувався з російськими пропагандистами та, зокрема, прокоментував ситуацію у Курській області.

«Переживаю, хвилююсь за близьких. Вони в самому Курську. Постійно на зв'язку. Побажаю стійкості, мужності. Ми не здамося нікому, жодним західним покровителям, перемога завжди буде за нами (Росією)», – заявив тренер.

Кононов очолив «Карпати» у 2008 році.

Він посів з командою 5 місце в чемпіонаті України у 2010 році, вивівши клуб до єврокубків – уперше за останні 10 років. У Лізі Європи команда дійшла до групового турніру, у четвертому кваліфікаційному раунді за сумою двох ігор сенсаційно здолавши турецький «Галатасарай».

У 2011 році Кононов був нагороджений відзнакою міського голови Львова «Почесний знак святого Юрія» за визначні заслуги перед містом. У тому ж році львів'яни вдруге поспіль посіли п'яте місце й вибороли право виступати в Лізі Європи.

У жовтні 2011 року Кононов був звільнений з «Карпат».

Пізніше він отримав російське громадянство та почав працювати у Росії. Наразі Кононов очолює московське «Торпедо».

Нагадаємо, що, за словами аналітика Девіда Екса, Збройні сили України мають нову стратегію в Курській області РФ. Її суть у тому, щоб швидко переміщатися та брати російські війська в оточення.

За даними аналітиків DeepState, російські війська в селі Крем'яне на Курщині перебувають в оточенні ще з початку Курської операції. Незважаючи на повне оточення угруповання, періодично відбуваються спроби прорватися до них з боєкомплектом та продовольством. 

До відома, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії. 

Російська Федерація, за даними Financial Times, вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».

Нагадаємо, більшість мешканців Курщини планує евакуюватися в РФ, однак російське керівництво не дає запитів щодо гуманітарного коридору. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресофіцер Олексій Дмитрашківський, який є сполучною ланкою між військовою комендатурою та місцевим населенням у Курській області Росії. За словами пресофіцера, також є люди, які не бажають виїздити з прифронтового регіону ні в Росію, ні в Україну, хоч їх розшукали їхні рідні та готові забрати до себе.  Майже всі вони – літні люди.

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ пропаганда війна ФК Карпати тренер Олег Кононов Курщина

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