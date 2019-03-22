Лень допоміг «Атланті» переграти «Юту» в НБА (відео)



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Українець був одним із кращих у своїй команді

Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату з «Ютою» (117:114).

Українець провів на паркеті 17 хвилин і 55 секунд. За цей час він набрав 12 очок, показавши п'яту результативність в команді, зробив 2 результативні передачі, виконав 6 підбирань і 1 перехоплення.



Лень реалізував 4 з 10 кидків, 1 з 5 триочкових.

«Гокс» утримують 12 позицію в турнірній таблиці Східної конференції. У ніч на неділю, 24 березня, на них чекає матч з «Філадельфією».



