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    Лень допоміг «Атланті» переграти «Юту» в НБА (відео)

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    Лень допоміг «Атланті» переграти «Юту» в НБА (відео)
    Getty Images

    Українець був одним із кращих у своїй команді

    Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату з «Ютою» (117:114).

    Українець провів на паркеті 17 хвилин і 55 секунд. За цей час він набрав 12 очок, показавши п'яту результативність в команді, зробив 2 результативні передачі, виконав 6 підбирань і 1 перехоплення.

    Лень реалізував 4 з 10 кидків, 1 з 5 триочкових.

    «Гокс» утримують 12 позицію в турнірній таблиці Східної конференції. У ніч на неділю, 24 березня, на них чекає матч з «Філадельфією».


    баскетбол НБА Олексій Лень
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