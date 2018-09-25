  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Леннокс Льюїс, який переміг Віталія Кличка, порадив Повєткіну завершувати кар'єру

    • Розсилка
    Леннокс Льюїс. Фото AP - Леннокс Льюїс, який переміг Віталія Кличка, порадив Повєткіну завершувати кар'єру
    Леннокс Льюїс. Фото AP

    Британець вважає, що росіянину час іти з великого боксу

    Російському боксеру Олександру Повєткіну потрібно завершити кар'єру після поразки від британця Ентоні Джошуа та зайнятися просуванням боксу та спорту у світі.

    Таку думку висловив колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі британець Леннокс Льюїс.

    Бій 39-річного Повєткіна та 28-річного Джошуа пройшов 22 вересня у Лондоні на стадіоні «Вемблі». Поєдинок завершився поразкою російського боксера технічним нокаутом у сьомому раунді.

    «Повєткін занадто активно почав поєдинок, до середини бою у нього просто скінчилося паливо», - сказав Льюїс.

    «Хоча, звичайно, кілька хороших атак він провів. Але цього виявилося недостатньо, а Джошуа ж спокійно включився і зробив свою справу. Ентоні зможе перемогти той, хто буде добре готовий фізично не на половину бою, а на 12 раундів», - додав легендарний боксер.

    «Що стосується Повєткіна, то, думаю, що йому потрібно завершувати кар'єру. Він би став прекрасним амбасадором спорту та боксу», - додав співрозмовник.

    У послужному списку Повєткіна – 34 перемоги, 24 з яких він здобув нокаутом, дві поразки.

    Джерело: ТАСС

    бокс Олександр Повєткін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ