Леннокс Льюїс, який переміг Віталія Кличка, порадив Повєткіну завершувати кар'єру



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Леннокс Льюїс. Фото AP

Британець вважає, що росіянину час іти з великого боксу

Російському боксеру Олександру Повєткіну потрібно завершити кар'єру після поразки від британця Ентоні Джошуа та зайнятися просуванням боксу та спорту у світі.

Таку думку висловив колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі британець Леннокс Льюїс.

Бій 39-річного Повєткіна та 28-річного Джошуа пройшов 22 вересня у Лондоні на стадіоні «Вемблі». Поєдинок завершився поразкою російського боксера технічним нокаутом у сьомому раунді.

«Повєткін занадто активно почав поєдинок, до середини бою у нього просто скінчилося паливо», - сказав Льюїс.

«Хоча, звичайно, кілька хороших атак він провів. Але цього виявилося недостатньо, а Джошуа ж спокійно включився і зробив свою справу. Ентоні зможе перемогти той, хто буде добре готовий фізично не на половину бою, а на 12 раундів», - додав легендарний боксер.

«Що стосується Повєткіна, то, думаю, що йому потрібно завершувати кар'єру. Він би став прекрасним амбасадором спорту та боксу», - додав співрозмовник.

У послужному списку Повєткіна – 34 перемоги, 24 з яких він здобув нокаутом, дві поразки.

Джерело: ТАСС