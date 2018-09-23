Кривдник Володимира Кличка Джошуа нокаутував росіянина Повєткіна (відео)



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Фото взяте з twitter

Ентоні не залишив шансів Олександру у сьомому раунді

У Лондоні (Англія) завершився вечір боксу, у головному бою якого зустрілися чемпіон світу за версіями WBA (Super), WBO і IBF у суперважкій вазі 28-річний британець Ентоні Джошуа та 39-річний росіянин Олександр Повєткін.

Претендент добре почав бій, і навіть контролював перші раунди. Потім Джошуа зумів підлаштуватися та трохи нейтралізувати сильні сторони росіянина.

У сьомому раунді Джошуа влучив справа важким ударом і струсонув суперника. Британець пішов на добивання та відправив Олександра у важкий нокдаун.

Повєткін встав, але Джошуа знову пішов на добивання, й у підсумку бій було зупинено, передає AllBoxing.ru.

Як інформує championat.com, Повєткін був хороший протягом майже всіх раундів, проведених ним на рингу «Вемблі». Росіянину непогано вдавалося перегравати Джошуа за рахунок техніки та швидкості пересування.

В якийсь момент, як зазначає видання, здалося, що господар рингу почав губитися на фоні претендента.

Однак варто було поєдинку перевалити за екватор, як Джошуа провів затяжну переможну атаку. Спершу він відправив Повєткіна у важкий нокдаун. Олександр піднявся, але тут же пропустив ще, і рефері довелося зупинити бій.

Росіянину знову не вдалося стати чемпіоном світу за однією із значущих версій.

«Або новий шанс з'явиться у наступному році, або прийшов час задуматися про пенсію. 39 років – вік дуже серйозний», - підсумовує ресурс.