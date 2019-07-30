Леся Цуренко повернулася на корт впевненою перемогою у Вашингтоні



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Луся Цуренко виграла десятий поєдинок на харді Великий теніс України

Українка перемогла суперницю з Китаю

35-та ракетка світу Леся Цуренко з України успішно стартувала на турнірі із серії International в американській столиці Вашингтоні (покриття – хард, призовий фонд - $250 000).

У стартовому колі киянка переграла 51-шу тенісистку світу Ван Яфань з Китаю – 6:3, 6:2.

Матч тривав годину і 13 хвилин. У кожному сеті Цуренко програвала по одному гейму на своїй подачі і робила три брейки на подачі суперниці. На рахунку третьої ракетки України п'ять ейсів і три подвійні помилки. Це була десята перемога в сезоні на харді для Лесі Цуренко.

У другому колі українка зіграє з переможницею матчу між Заріною Діяс з Казахстану і 15-річною сенсацією Wimbledon Корі Ґауфф, яка пройшла у Вашингтоні кваліфікаційний відбір.

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