Знаменита фехтувальниця Харлан змінила образ після перемоги на чемпіонаті світу



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Ольга Харлан Інстаграм

Чотириразова чемпіонка світу Ольга Харлан пофарбувала волосся в рожевий колір

Українська фехтувальниця Ольга Харлан пішла на сміливу зміну образу після нещодавньої перемоги на чемпіонаті світу. Спортсменка пофарбувала волосся в рожевий колір.

«Душа потребує змін. Ну а взагалі це був виклик самій собі. Якщо бути медалі на ЧС 2019, значить бути і рожевому волоссю. А які ви кидаєте собі виклики?», - написала Харлан в мережі Інстаграм.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan) 28 Лип 2019 р. о 11:00 PDT

Нагадаємо, на останньому чемпіонаті світу в Будапешті Ольга Харлан виборола золоту медаль в особистій першості, здолавши у фіналі принципову російську суперницю Софью Вєлікую.

У підсумку Харлан стала першою в жіночому фехтуванні чотириразовою чемпіонкою світу.