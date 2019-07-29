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    Знаменита фехтувальниця Харлан змінила образ після перемоги на чемпіонаті світу

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    Ольга Харлан - Знаменита фехтувальниця Харлан змінила образ після перемоги на чемпіонаті світу
    Ольга Харлан
    Інстаграм

    Чотириразова чемпіонка світу Ольга Харлан пофарбувала волосся в рожевий колір

    Українська фехтувальниця Ольга Харлан пішла на сміливу зміну образу після нещодавньої перемоги на чемпіонаті світу. Спортсменка пофарбувала волосся в рожевий колір.

    «Душа потребує змін. Ну а взагалі це був виклик самій собі. Якщо бути медалі на ЧС 2019, значить бути і рожевому волоссю. А які ви кидаєте собі виклики?», - написала Харлан в мережі Інстаграм.

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    Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

    Нагадаємо, на останньому чемпіонаті світу в Будапешті Ольга Харлан виборола золоту медаль в особистій першості, здолавши у фіналі принципову російську суперницю Софью Вєлікую.

    У підсумку Харлан стала першою в жіночому фехтуванні чотириразовою чемпіонкою світу.

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