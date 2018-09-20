Леся Цуренко знаходиться серед претенденток на участь у малому Підсумковому турнірі WTA



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Леся Цуренко

На даний момент Цуренко розташовується на 23-му рядку чемпіонської гонки

Друга ракетка України Леся Цуренко має шанси вперше зіграти на одному з Підсумкових турнірів WTA.

Нагадаємо, що на участь в WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 претендують тенісистки, що займають в чемпіонській гонці WTA місця з дев'ятого по дев'ятнадцяте. Ще одна спортсменка отримає wild-card від організаторів.

На даний момент Цуренко розташовується на 23-му рядку чемпіонської гонки, маючи в своєму активі 1691 бал.

На останньому прохідному місці знаходиться білоруска Аріна Соболенко у якої 2150 очок.

Вже на наступному тижні Цуренко зіграє на турнірі Premier 5 в Ухані, потім відправиться на змагання Mandatory в Пекін, а завершить азіатську серію на турнірі International в Гонконзі.

У цьому сезоні Леся Цуренко виграла один турнір WTA, захистивши свій титул в Акапулько, вперше в кар'єрі зіграла в чвертьфіналі турніру Grand Slam (US Open) і вперше вийшла в четверте коло Ролан Гаррос.

Додамо також, що на турнірі в Чжухаї тричі виступала Еліна Світоліна (2013, 2015 року, 2016). У 2015 році вона вийшла в півфінал турніру, а в 2016 стала фіналісткою змагань.

У цьому сезоні Світоліна бореться за право вдруге зіграти на Підсумковому чемпіонаті WTA в Сінгапурі.

Джерело: btu.org.ua