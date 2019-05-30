Матч Цуренко – Круніч на Roland Garros перервався на найцікавішому місці



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Леся Цуренко буде доказувати свою перевагу над Круніч завтра Великий теніс України

Суперницям не дали дограти тай-брейк

27-ма ракетка світу Леся Цуренко з України не змогла дограти матч другого кола Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

В 1/32 фіналу киянка продовжує зустрічатися з 76-ю тенісисткою світу Александрою Круніч із Сербії. Суперниці обмінялися перемогами 7:5 у перших двох сетах – спершу виграла сербка, потім українка.

Здавалося б, зламати опір суперниці Цуренко змогла в третьому сеті. Але повівши 4:1, наша тенісистка дозволила себе наздогнати. Більше того, в дев’ятому геймі Круніч вийшла вперед і подавала на матч. Леся змогла відповісти, взявши подачу суперниці «під нуль». Проте в 11-му геймі Круніч зробила ще один брейк і навіть мала матч-бол в геймі №12. Втім, Цуренко відігралася і відповідно переможниця мала визначитися на тай-брейку. Однак матч був перерваний на найцікавішому місці у зв’язку з темрявою.

Поєдинок буде дограний завтра, 30 травня.

У третьому колі переможниця пари Цуренко – Круніч зіграє з третьою ракеткою світу Сімоною Халеп з Румунії, яка сьогодні перемогла естонку Маґду Лінетт.