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    Суркіс: Сказав Хацкевичу, що дуже посивів за ці два роки

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    Ігор Суркіс і Олександр Хацкевич продовжили співпрацю ще на два роки - Суркіс: Сказав Хацкевичу, що дуже посивів за ці два роки
    Ігор Суркіс і Олександр Хацкевич продовжили співпрацю ще на два роки
    ФК «Динамо»

    Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував підписання нового контракту з Олександром Хацкевичем

    - Олександр працював у дуже складний період, - сказав Ігор Рахмільович в коментарі клубній прес-службі. - Коли він був призначений головним тренером, ми домовилися, що, з огляду на ситуацію в країні, враховуючи, що якісні, сильні леґіонери до нас їхати не хочуть, величезна увага повинна була бути приділена нашій молоді. Так, у нас не було титулів. Але те, про що ми домовилися, Олександр виконав. Він виконав ті завдання, які я поставив йому на тому етапі – залучити до складу якнайбільше молоді.

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    Заграв Бурда, заграв Миколенко, той же Шепелєв стабільно почав грати в основному складі, як і Шапаренко. Капітаном став молодий Циганков. Ми придбали Вербіча та Кендзьору, які теж стали основними гравцями. Так, були помилки. І мої, і головного тренера, і селекційної служби. Ми запросили бразильців, усі вони – хороші гравці, але з якихось причин вони не влилися до нашої команди. І коли почалися травми, ми були не готові замінити тих гравців, які, на жаль, травмувалися. Хто міг передбачити травму Соля? Ми так довго шукали форварда, він себе добре проявив у перших іграх, одразу забив гол. Хто міг припустити, що ми втратимо відразу і Бесєдіна, і Соля?

    Чому в нас була така тривала перерва перед підписанням нового контракту? Тому що спершу ми вчора один одному висловили, що кожен з нас хоче бачити в новому сезоні. Ми зробили паузу для того щоб підсумувати і обдумати все, про що ми говорили вчора. І ми перенесли розмову про підписання контракту на сьогодні.

    Не будемо повертатись до минулого, але про це я зобов'язаний згадати. Останні матчі ми грали без багатьох гравців основного складу, і всі це чудово розуміють. Вербіч, Кадар, Буяльський, Соль, Бесєдін, який повністю не відновився – а я знаю, як йому було важко на морально-вольових, тому що він дуже хотів потрапити до табору національної збірної, зіграти за неї. Циганков грав з мікропошкодженням, честь йому і хвала за те, що він витягнув сезон. Я дивлюся на підписання нового контракту з Олександром оптимістично, тому що я сподіваюся, що нарешті будуть здорові ті футболісти, які, дійсно, можуть підсилити гру команди. До того ж, щось буде переглянуто тренерським штабом у плані підготовки.

    Найголовніше – Олександр зі мною погодився, що в новому сезоні завдання стоять однозначні – потрапити до Ліги чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок, тому що «Динамо» вже три сезони не виграє титули. Сподіваюся, що ті молоді хлопці, яким Хацкевич довіряв, віддячать йому. Тому що не кожен тренер ставив би до складу 18-річних футболістів. А по тому, що я чув, можу сказати, що і Цитаїшвілі вже є місце в основній команді, він буде тренуватися з нею. І інші молоді гравці на підході.

    А когось із молодих гравців, можливо, віддамо в оренду, аби вони швидше змужніли. Тимчика повертаємо як гравця основного складу. Хоча, звісно, йому доведеться конкурувати, тому що є Кендзьора. І він повинен з упевненістю прийти до команди, розуміючи, що він має намагатися виграти цю конкуренцію. Ми придбали опорного півоборонця. Зараз переглядаємо ще декількох футболістів, яких хоче бачити в команді головний тренер. Ви прекрасно розумієте, що я беру відповідальність на себе, і мені зараз залишається дивитися з оптимізмом у майбутнє і допомагати Олександру Миколайовичу та його тренерському штабу у всьому. Все, що залежить від мене, я готовий робити. Команда, як завжди, готуватиметься до сезону в прекрасних умовах, тренувальний збір буде відбуватися в Австрії. На нас чекає важкий старт, але тим цікавіше буде спостерігати, як команда буде рости.

    Хочу попросити більше витримки від багатьох журналістів, які ніби як вболівають за «Динамо» Київ, але в той же час нещадно критикують команду. А на молодих тренерів, яким вважаю Олександра Хацкевича, і молодих футболістів це чинить величезний тиск. На початку нашої розмови я сказав Олександру, що дуже посивів за ці два роки. А він мені відповів: «А ви на мене подивіться». Людина всім серцем переживає за результат, і я дуже задоволений, що він взявся. Тому що у нього є характер, і він розуміє, що він вплутується в черговий новий бій. Я вірю, що у нас все вийде.

    - На який термін поширюється новий контракт?

    - На два роки. Звісно, потрібно виконувати завдання. Але не праві ті, хто пишуть, що не дай Бог команда не потрапить до Ліги чемпіонів, контракт однозначно буде розірвано. Такої умови немає.

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    Джерело: Офіційний сайт Динамо

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