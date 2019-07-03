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    Лідер «Карпат» підписав контракт з іспанським клубом

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    Іспанський &laquo;Алькоркон&raquo; вже привітав Сергія М'якушка у своїх лавах - Лідер «Карпат» підписав контракт з іспанським клубом
    Іспанський «Алькоркон» вже привітав Сергія М'якушка у своїх лавах
    ФК «Алькоркон»

    Сергій М'якушко спробує сили в Сеґунді

    Вихованець київського «Динамо», півоборонець Сергій М'якушко переходить з львівських «Карпат» у клуб іспанської Сеґунди «Алькоркон». Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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    Українець підписав контракт з клубом за схемою 1+3. У минулому сезоні клуб посів 14-е місце в Сеґунді.

    В сезоні-2018/2019 М'якушко за «Карпати» зіграв 32 матчі і забив вісім голів. В Україні він має найперше славу вмілого виконавця штрафних ударів.

    Нагадаємо, що раніше «Карпати» попрощалися з культовим оборонцем харківського «Металіста».

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