Лідер «Карпат» підписав контракт з іспанським клубом



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Іспанський «Алькоркон» вже привітав Сергія М'якушка у своїх лавах ФК «Алькоркон»

Сергій М'якушко спробує сили в Сеґунді

Вихованець київського «Динамо», півоборонець Сергій М'якушко переходить з львівських «Карпат» у клуб іспанської Сеґунди «Алькоркон». Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Українець підписав контракт з клубом за схемою 1+3. У минулому сезоні клуб посів 14-е місце в Сеґунді.

В сезоні-2018/2019 М'якушко за «Карпати» зіграв 32 матчі і забив вісім голів. В Україні він має найперше славу вмілого виконавця штрафних ударів.

Нагадаємо, що раніше «Карпати» попрощалися з культовим оборонцем харківського «Металіста».