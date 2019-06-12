Слідом за Папою Ґуйє «Карпати» розпрощалися вже з другим героєм сезону-2018/2019



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Карім Йода встиг відіграти за львів'ян в 11-ти поєдинках FC Karpaty Lviv

Чергова безпрецедентна міжсезонна селекція набирає обертів

Львівські «Карпати» вирішили не продовжувати співпраці з французьким півоборонцем Карімом Йодою. Про це сповіщає офіційний сайт клубу.

«Зелено-білі» уклали контракт з Карімом Йодою в лютому 2019-го. Угода була розрахована на два з половиною роки. Загалом у футболці львів'ян Йода провів один поєдинок в Кубку України та 10 матчів у Прем’єр-лізі, де відзначився одним голом.

Нагадаємо, що раніше, ще до другого перехідного матчу проти «Волині», «Карпати» попрощалися з досвідченим сенеґальським оборонцем Папою Ґуйє. Також сповіщалося, що після завершення сезону-2018/2019 спливає термін контрактів відразу у дев'ятьох футболістів.

Невідомо й те, хто буде наставником славетного львівського колективу, який у 1969 році здобув Кубок СССР. Іспанський фахівець Фабрі Ґонсалес подав у відставку ще до завершення другого етапу чемпіонату. Сезон команда завершувала під керівництвом капітана команди 90-х років Олександра Чижевського.