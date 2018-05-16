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    Лідер збірної України з баскетболу виграв з «Монако» регулярний чемпіонат Франції

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    Сергій Гладир
    Сергій Гладир

    «Монако» українця посів перше місце у турнірній таблиці французької першості за підсумками регулярного чемпіонату

    Лідер збірної України і снайпер французського «Монако» Сергій Гладир допоміг своєму клубу виграти заключний матч регулярного чемпіонату Франції.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Команда нашого легіонера вдома перемогла «Бур» (83:77), а Гладир, вийшовши у старті, отримав 12 хвилин ігрового часу, за які встиг відзначитись 11 очками (2/3 триочкових, 5/5 штрафних), 4 підбираннями і 1 передачею при 1 фолі (РЕ – 16).

    «Монако» українця посів перше місце у турнірній таблиці французької першості за підсумками регулярного чемпіонату, вигравши 25 матчів і зазнавши 9 поразок.

    У першому раунді плей-офф команда нашого легіонера зіграє проти «По-Ортеза».

    Зазначимо, що у 29 матчах французської «регулярки» Гладир набирав 6,0 очка, робив 2,0 підбирання і 0,9 передачі (РЕ – 5,2), проводячи на майданчику в середньому 16,6 хвилини за гру.

    баскетбол
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