Лідер збірної України зізнався в зловживанні алкоголем після важкої поразки



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Андрій Ярмоленко ABC

Андрій Ярмоленко відверто розповів про негативні емоціїї після поразки на чемпіонаті Європи-2016 року

Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко відверто розповів про негативні емоції та боротьбу з ними після важкої поразки команди на чемпіонаті Європи 2016 року. Футболіст навіть зловживав алкоголем.

«Не можу сказати, що колектив був розвалений. Ми програли дуже сильній Німеччині. Друга гра проти Північної Ірландії. Думали, що візьмемо легко, але все одразу пішло не за нашим сценарієм. Вони окопалися, не могли зломити цей захист, пропустили зі стандарту. Зосереджуватися вже було пізно, третій матч нічого не вирішував. Нас так убило після другого, що я не знав, як далі грати в футбол. Після цього я навіть у відпустку не полетів. Сидів чотири дні вдома й нікуди не виходив. Було і спиртне, і чимало. Було дуже важко після тих емоцій, коли ми вийшли на Євро», - сказав Ярмоленко в ефірі каналу «Бомбардир».

Нагадаємо, збірна України на Євро-2016 програла всі три матчі в групі Німеччині, Північній Ірландії та Польщі без жодного забитого м’яча на свою користь.