Ліга чемпіонів. «Манчестер Сіті» програв «Ліону», «Реал» розгромив «Рому». Інші матчі 1-го туру
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Відбулися заключні матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/19
У середу, 20-го вересня, відбулися заключні матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/19.
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Матчі 1-го туру
«Аякс» (Нідерланди) - АЕК (Греція) 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - Тальяфіко (46), 2:0 - ван де Бек (77), 3:0 - Тальяфіко (90)
«Валенсія» (Іспанія) - «Ювентус» (Італія) 0:2 (0:1)
«Ювентус»: Щенсни, Бонуччі, Алекс Сандро, Жоау Канселу, К'єлліні, Хедіра (Джан, 23), П'янич (Дуглас Коста, 67; Ругані, 89), Матюїді, Федеріко Бернардескі, Роналду, Манджукич
Голи: 0:1 - П'янич (45, пен), 0:2 - П'янич (51, пен)
«Манчестер Сіті» (Англія) - «Ліон» (Франція) 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - Корне (26), 0:2 - Фекір (43), 1:2 - Бернарду Сілва (67)
«Манчестер Сіті»: Едерсон, Лапорт, Стоунз, Вокер, Делф, Сільва, Фернандіньо, Бернарду Сілва, Гюндоган (Сані, 55), Стерлінг (Марез, 76), Габріел Жезус (Агуеро, 63)
«Янг Бойз» (Швейцарія) - «Манчестер Юнайтед» (Англія) 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - Погба (35), 0:2 - Погба (44. пен), 0:3 - Марсьяль (66)
«Манчестер Юнайтед»: Де Геа, Смоллінг, Шоу, Діогу Далот, Ліндельоф, Фред (Феллайні, 69), Матич, Погба (Перейра, 75), Марсьяль, Решфорд (Мата, 69), Лукаку
«Бенфіка» (Португалія) - «Баварія» (Німеччина) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Левандовськи (10), 0:2 - Саншеш (54)
«Баварія»: Нойєр, Гуммельс, Кімміх, Боатенг, Алаба, Рібері (Гнабрі, 62), Саншеш, Хамес (Горетцка, 79), Роббен, Мартінес (Мюллер, 88), Левандовськи
«Реал» (Іспанія) - «Рома» (Італія) 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Іско (45), 2:0 - Бейл (58), 3:0 - Діас (90)
«Реал: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземіро, Іско, Модрич (Себальос, 85), Бейл (Діас, 73), Бензема (Асенсіо, 62)
«Вікторія» (Чехія) - ЦСКА Москва (Росія) 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 - Крменчик (29), 2:0 - Крменчик (41), 2:1 - Чалов (49), 2:2 - Влашич (90)