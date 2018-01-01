Ліга чемпіонів. «Мотор» переміг «Ск'єрн» у першому матчі плей-офф

Матч-відповідь відбудеться в неділю, 4 березня

«Мотор» потужно провів перший тайм проти данського «Ск'єрну», у другій половині гри дозволивши супернику скоротити відставання, але все одно переміг в першому матчі 1/16 фіналу гандбольної Ліги чемпіонів (32:30). «Мотор» провів відмінну другу частину першого тайму, зумівши організувати собі перевагу в п'ять



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ВК «Мотор». Фото: facebook.com/handball.club.motor

Матч-відповідь відбудеться в неділю, 4 березня

«Мотор» потужно провів перший тайм проти данського «Ск'єрну», у другій половині гри дозволивши супернику скоротити відставання, але все одно переміг в першому матчі 1/16 фіналу гандбольної Ліги чемпіонів (32:30).

«Мотор» провів відмінну другу частину першого тайму, зумівши організувати собі перевагу в п'ять м'ячів. Багато в чому це була заслуга двох гравців - Айденаса Малашінскаса, який відзначився трьома влучними кидками за сім хвилин, а також воротаря Віктора Кірєєва, який відбив кілька відмінних ударів датчан. Відпочивати команди пішли за рахунку 19:14 на користь «Мотора».

На старті другого тайму запорожці забили ще один м'яч, але після цього їх перевага почала танути: активізувався лівий напівсередній гравець «Ск'єрну» Маркус Ольссон, атаки ж «Мотора» ставали все більш повільними. Данці швидко скоротили відставання до трьох голів, і у них ще був час, щоб переламати хід матчу.

Патрік Ромбел, головний тренер «Мотора», взяв таймаут, але він не дуже вплинув на гру - господарі почали все частіше провалюватися в захисті. «Ск'єрн» буквально розстрілював воротаря «Мотора», атакуючи то з лінії, то вільними дальніми кидками. У свою чергу запорожці почали більше грати через лінію, заробляючи 7-метрові пенальті.

За 10 хвилин до кінця гри «Ск'єрн» скоротив відставання до одного гола, але кінцівка не видалася дуже напруженою. Знову активізувався Малашінскас, до того ж господарі заробили ще два 7-метрових кидки - і це дозволило їм відповідати своїми голами на точні кидки суперника.

У підсумку, перемога «Мотора» з рахунком 32:30. Не краща різниця перед матчем в Данії, але це краще, ніж могло б бути. Команда Ромбеля красиво провела перший тайм, але в другому посипалася в захисті і навіть могла втратити перемогу.

Матч-відповідь відбудеться в неділю, 4 березня, в Данії. Початок матчу - о 17:15 за Києвом.

Ліга чемпіонів. Плей-офф

1/16 фіналу

«Мотор» (Україна) – «Ск'єрн» (Данія) - 32:30 (19:14)

Джерело: sportarena.com