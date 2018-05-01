Ліга чемпіонів. «Реал» – «Баварія»: стартові склади команд
- Вчора, 21:31
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Розсилка
Футболісти вже готові вийти на поле
У вівторок, 1 травня, визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18.
У Мадриді зійдуться «Реал» і «Баварія».
Нагадаємо, що перший поєдинок, який приймав Мюнхен, виграли «вершкові» з рахунком 2:1.
Ліга чемпіонів з футболу
Півфінал
«Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – початок о 21:45
Голи: 0:1 - Кімміх (3), 1:1 - Бензема (11), 2:1 - Бензема (46), 2:2 - Х. Родрігес (63)
«Реал»: 1. Навас, 4. Рамос, 5. Варан, 7. Роналду, 8. Кроос, 9. Бензема, 10. Модрич, 12. Марсело, 17. Лукас Васкес, 20. Асенсіо, 23. Ковачич.
«Баварія»: 26. Ульрайх, 4. Зюле, 5. Гуммельс, 6. Алькантара, 7. Рібері, 9. Левандовськи, 11. Х. Родрігес, 24. Толіссо, 25. Мюллер, 27. Алаба, 32. Кімміх.
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів у цьому році прийматиме Київ.