Ліга чемпіонів. «Реал» – «Баварія»: стартові склади команд

Футболісти вже готові вийти на поле

У вівторок, 1 травня, визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18. У Мадриді зійдуться «Реал» і «Баварія». Нагадаємо, що перший поєдинок, який приймав Мюнхен, виграли «вершкові» з рахунком 2:1. Ліга чемпіонів з футболу Півфінал «Реал» (Мадрид, Іспанія) –