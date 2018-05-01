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    Ліга чемпіонів. «Реал» – «Баварія»: стартові склади команд

    Футболісти вже готові вийти на поле
    У вівторок, 1 травня, визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18. У Мадриді зійдуться «Реал» і «Баварія». Нагадаємо, що перший поєдинок, який приймав Мюнхен, виграли «вершкові» з рахунком 2:1. Ліга чемпіонів з футболу Півфінал «Реал» (Мадрид, Іспанія) –
    • Вчора, 21:31
    • Розсилка
    Фото з uefa.com
    Фото з uefa.com

    Футболісти вже готові вийти на поле

    У вівторок, 1 травня, визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18.

    У Мадриді зійдуться «Реал» і «Баварія».

    Нагадаємо, що перший поєдинок, який приймав Мюнхен, виграли «вершкові» з рахунком 2:1.

    Ліга чемпіонів з футболу

    Півфінал

    «Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – початок о 21:45

    Голи: 0:1 - Кімміх (3), 1:1 - Бензема (11), 2:1 - Бензема (46), 2:2 - Х. Родрігес (63)

    «Реал»: 1. Навас, 4. Рамос, 5. Варан, 7. Роналду, 8. Кроос, 9. Бензема, 10. Модрич, 12. Марсело, 17. Лукас Васкес, 20. Асенсіо, 23. Ковачич.

    «Баварія»: 26. Ульрайх, 4. Зюле, 5. Гуммельс, 6. Алькантара, 7. Рібері, 9. Левандовськи, 11. Х. Родрігес, 24. Толіссо, 25. Мюллер, 27. Алаба, 32. Кімміх.

    Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів у цьому році прийматиме Київ.

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