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    Ліга чемпіонів. «Шахтар» проти «Роми», а «Севілья» проти «Манчестер Юнайтед»: стартові склади команд

    Матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом
    У середу, 21 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18. У Харкові донецький «Шахтар» зіграє проти римської «Роми», а «Севілья» в Іспанії зустрінеться з «Манчестер Юнайтед». До вашої уваги стартові склади команд. Матчі розпочнуться о 21:45 за київським
    • Сьогодні, 20:50
    • Розсилка

    Матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом

    У середу, 21 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18.

    У Харкові донецький «Шахтар» зіграє проти римської «Роми», а «Севілья» в Іспанії зустрінеться з «Манчестер Юнайтед».

    До вашої уваги стартові склади команд.

    Матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18

    Матчі 1/8 фіналу

    «Шахтар» (Україна) - «Рома» (Італія)

    «Шахтар»: П'ятов, Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра

    «Рома»: Аліссон, Флоренці, Манолас, Фасіо, Коларов, Де Россі, Стротман, Ундер, Наінгголан, Перотті, Джеко

    «Севілья» - «Манчестер Юнайтед»

    «Севілья»: Ріко, Лангле, Меркадо, Ескудеро, Навас, Васкес, Нзонзі, Сарабія, Банега, Корреа, Муріель

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллінг, Ліндельоф, Валенсія, Янг, Мактоміні, Матич, Мата, Еррера, Санчес, Лукаку

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
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