Ліга чемпіонів. «Шахтар» проти «Роми», а «Севілья» проти «Манчестер Юнайтед»: стартові склади команд

Матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом

У середу, 21 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18. У Харкові донецький «Шахтар» зіграє проти римської «Роми», а «Севілья» в Іспанії зустрінеться з «Манчестер Юнайтед». До вашої уваги стартові склади команд. Матчі розпочнуться о 21:45 за київським