Ліга чемпіонів. «Шахтар» проти «Роми», а «Севілья» проти «Манчестер Юнайтед»: стартові склади команд
- Сьогодні, 20:50
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Розсилка
Матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом
У середу, 21 лютого, відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18.
У Харкові донецький «Шахтар» зіграє проти римської «Роми», а «Севілья» в Іспанії зустрінеться з «Манчестер Юнайтед».
До вашої уваги стартові склади команд.
Матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом.
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
«Шахтар» (Україна) - «Рома» (Італія)
«Шахтар»: П'ятов, Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра
«Рома»: Аліссон, Флоренці, Манолас, Фасіо, Коларов, Де Россі, Стротман, Ундер, Наінгголан, Перотті, Джеко
«Севілья» - «Манчестер Юнайтед»
«Севілья»: Ріко, Лангле, Меркадо, Ескудеро, Навас, Васкес, Нзонзі, Сарабія, Банега, Корреа, Муріель
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллінг, Ліндельоф, Валенсія, Янг, Мактоміні, Матич, Мата, Еррера, Санчес, Лукаку