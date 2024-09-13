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Зеленський розсмішив учасників конференції YES однією фразою

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський розсмішив учасників конференції YES однією фразою
Володимир Зеленський поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією
фото: скріншот з відео

Зеленський пожартував на конференції YES-2024

Президент України Володимир Зеленський пожартував із ведучим CNN Фарідом Закарією на конференції YES-2024. Після фрази президента, зал вибухнув оплесками та сміхом. Про це передає кореспондент «Главкома».

Журналіст запитав Зеленського чи змінила його війна, як лідера держави. На що він відповів:

«Не знаю, скажіть мені ви. Я тільки зовні можу дивитися. Я постарішав та й ви теж трошки», – сказав президент Фаріду Закарії.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час виступу на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії розповів, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни. Він відбудеться у листопаді. 

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Теги: українці Володимир Зеленський Україна президент інтерв'ю

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