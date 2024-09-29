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Уперше за 28 років. Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу ЧС-2024

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Уперше за 28 років. Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу ЧС-2024
Потрапити до четвірки найкращих команд світу українцям вдалося вперше з 1996-го року
фото: Futsal Association of Ukraine/Facebook

У півфіналі українці зіграють проти Бразилії

Збірна України з футзалу розгромила національну команду Венесуели в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 9:4. Потрапити до четвірки найкращих команд світу українцям вдалося вперше з 1996-го року, інформує Асоціація футзалу України.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

На 5-й хвилині зустрічі українців вивів уперед Данило Абакшин після прострілу Ігоря Корсуна. Проте вже наступної хвилини венесуельці відігралися завдяки голу Франсії.

На 14-й хвилині «синьо-жовті» знову повели в рахунку – Петро Шотурма відзначився після прострілу Ігоря Чернявського.

А ще через дві хвилини українці забили третій м'яч – Абакшин вдало зіграв на добиванні після того, як голкіпер збірної Венесуели парирував удар Ростислава Семенченка.

Утім, менш ніж за хвилину Венесуела зрівняла рахунок – спершу Віамонте реалізував вихід один на один з українським голкіпером після обрізки Абакшина, а потім Відаль забив ударом у дотик після введення м'яча з-за бокової лінії.

І все ж, на перерву Україна вирушила в ролі лідера. На 18-й хвилині Абакшин оформив хет-трик, а на останній 20-й хвилині першого тайму Назар Швед потужно вколотив м'яч під перекладину після передачі з кутового.

А вже на стартовій хвилині другого тайму Україна забила шостий м'яч у ворота Венесуели – Семенченко вразив ворота суперника після пасу Абакшина.

На 27-й хвилині матчу підопічні Олександра Косенка усьоме відзначилися у воротах південноамериканців – голкіпер збірної України Олександр Сухов виконав прохід зі своєї половини поля і точно пробив у верхній кут.

На 30-й хвилині Морілло відправив четвертий м'яч у ворота України, але через дві хвилини забив Чернявський і повернув нашій команді гандикап у чотири голи.

На 38-й хвилині українці забили удев'яте – Микола Микитюк вразив порожні ворота венесуельців, скориставшись передачею Абакшина.

У півфіналі ЧС-2024 з футзалу збірна України зіграє проти Бразилії, яка у чвертьфіналі обіграла Марокко (3:1). Матч відбудеться у середу, 2 жовтня.

Нагадаємо, збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу. У другому турі українці розгромили команду Анголи – 7:2.

Вже 21 вересня національна збірна України з футзалу здобула другу перемогу на чемпіонаті світу, перегравши команду Афганістану з рахунком 4:1. Цей результат гарантував«синьо-жовтим» місце у плей-оф турніру.

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Теги: Збірна України українці Узбекистан Україна футзал Марокко

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