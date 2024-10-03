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«Хоффенхайм» – «Динамо»: де і коли дивитися трансляцію матчу Ліги Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Хоффенхайм» – «Динамо»: де і коли дивитися трансляцію матчу Ліги Європи
Початок зустрічі о 19:45 за київським часом

«Динамівці» зіграють на німецькому стадіоні «Рейн-Некар Арена»

Сьогодні, 3 жовтня, київське «Динамо» зіграє з німецьким «Хоффенхаймом» у другому турі Ліги Європи.

Гра пройде на «Рейн-Некар Арені» в німецькому Зінсхаймі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Гру «Хоффенхайм» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Спорт» або «Максимальна».

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги Європи беруть участь 36 клубів. Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не, як раніше, шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях.

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

Суперники «Динамо» в основному раунді:

  • «Лаціо» (Італія) – матч вдома
  • «Рома» (Італія) – на виїзді
  • «Ференцварош» (Угорщина) – вдома
  • «Реал Сосьєдад» (Іспанія) – на виїзді
  • «Вікторія Плзень» (Чехія) вдома
  • «Галатасарай» (Туреччина) – на виїзді
  • РФШ (Латвія) – вдома
  • «Хоффенхайм» (Німеччина) – на виїзді

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи

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