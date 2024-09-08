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Чернігівщина втратила 20-річного захисника. Згадаймо Івана Сухацького

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чернігівщина втратила 20-річного захисника. Згадаймо Івана Сухацького
У 18 років Іван Сухацький добровольцем став на захист України
колаж: glavcom.ua

Попри юний вік, Іван Сухацький одразу заслужив довіру і повагу старших побратимів, навчився оперативно приймати рішення у складних ситуація, керував БПЛА

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Сухацького. 

28 серпня 2024 року під час захисту України від російського загарбника загинув молодий воїн, 20-річний Іван Сухацький родом із Сосниці. Про це повідомила Сосницька громада. 

Іван народився 6 липня 2004 року у Сосниці. До третього класу навчався у школі на В’юнищі. Потім переїхав у Шабалинів. У 2019 році закінчив дев'ять класів Шабалинівської школи.

Далі Іван Сухацький вступив до Сосницького професійного аграрного ліцею та здобув спеціальність тракториста-машиніста, слюсаря-водія.

У 18 років добровольцем став на захист України.

Попри такий юний вік, Іван Сухацький одразу заслужив довіру і повагу старших побратимів, навчився оперативно приймати рішення у складних ситуаціях, керував БПЛА.

На фронті захисник отримав нагороду – нагрудний знак «Золотий хрест» за успішне виконання бойових завдань.

Загинув Іван Сухацький 28 серпня 2024 року. В останню земну дорогу з усіма військовими почестями захисника провели рідні, друзі, побратими, увесь Шабалинів. Під траурні мелодії оркестру жалобна процесія пройшла селом від будинку воїна до місця останнього спочинку. Труну із полеглим героєм односельці всю дорогу несли на руках – від дому до кладовища, а це не один кілометр.

«Такі люди не мають права помирати молодими… Ми назавжди залишимо тебе в серцях і пам’яті. Спочивай на хмаринках, дитя..!», – попрощалась зі своїм колишнім учнем директорка Шабалинівської школи Юлія Дубатовк.

Поховали Героя 4 вересня під Національний гімн у виконанні оркестру та трикратний прощальний вистріл почесної варти.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять хвилина мовчання українці незалежність війна

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