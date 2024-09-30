Онлайн-шлюб у «Дії»: скільки пропозицій зробили українці за три тижні

Федоров закликав українців робити пропозицію у «Дії»

За три тижні українці зробили мільйон пропозицій у застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запускали онлайн-пропозицію для пар, які перебувають на відстані, а зараз бачимо, що вона стала трендом на всі випадки життя. Зробити пропозицію в «Дії» встигли всі – від закоханих пар до українських бізнесів», – йдеться у повідомленні.

Федоров закликав українців робити пропозицію у «Дії».

Нагадаємо, міністр Михайло Федоров повідомив, що Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків. «Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження – від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у «Дії»», – повідомив міністр.

Федоров зауважив, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

До слова, за три дні в межах послуги Шлюб онлайн у застосунку «Дія» пропозицію руки та серця зробили 416 133 українці, водночас «так» відповіли лише у 49 282 випадках.