  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними знімками молодшої доньки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лілія виховує трьох дітей - Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними знімками молодшої доньки (фото)
    Лілія виховує трьох дітей
    Фото: instagram.com/podkopayeva_official

    Олімпійська чемпіонка зачарувала фотосесією дитиною

    У вересні 2019 року Лілія Подкопаєва народила другу дочку, яку назвала на честь бабусі – Евеліною. Олімпійська чемпіонка – багатодітна мама, адже ще виховує сина Вадима та доньку Кароліну.

    Варто зазначити, що батьком дитини став бізнесмен Ігор Дубинський, з яким гімнастка познайомилася в США. Спортсменка не любить виставляти на показ особисте життя, але вирішила опублікувати чарівний фотосет молодшої дівчинки.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними знімками молодшої доньки (фото)
    Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними знімками молодшої доньки (фото)
    Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними знімками молодшої доньки (фото)
    Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними знімками молодшої доньки (фото)

    На особистій сторінці в Instagram вона показала милу фотосесію Евеліни.

    Дівчина одягнена в святкову сукню з фатину з пишною спідницею та рукавами-крильцями. Вона посміхається, на обличчя падає сонячне проміння, а її щаслива мама ловить дівчинку у свої обійми. Лілія і дочка зафіксовані на березі водойми, вони граються в сонці, ніби не помічаючи камер.

    «Бережіть у собі своє безмежне море», – підписала щасливі сімейні кадри Лілія.

    Раніше шанувальники спортсменки відзначали зовнішню схожість Евеліни та її знаменитої мами. Та й сама гімнастка говорила, що спочатку мала була схожа на тата, а потім вже на неї.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада Лілія Подкопаєва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними знімками молодшої доньки (фото)