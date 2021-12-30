Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними знімками молодшої доньки (фото)

Олімпійська чемпіонка зачарувала фотосесією дитиною

У вересні 2019 року Лілія Подкопаєва народила другу дочку, яку назвала на честь бабусі – Евеліною. Олімпійська чемпіонка – багатодітна мама, адже ще виховує сина Вадима та доньку Кароліну.

Варто зазначити, що батьком дитини став бізнесмен Ігор Дубинський, з яким гімнастка познайомилася в США. Спортсменка не любить виставляти на показ особисте життя, але вирішила опублікувати чарівний фотосет молодшої дівчинки.

На особистій сторінці в Instagram вона показала милу фотосесію Евеліни.

Дівчина одягнена в святкову сукню з фатину з пишною спідницею та рукавами-крильцями. Вона посміхається, на обличчя падає сонячне проміння, а її щаслива мама ловить дівчинку у свої обійми. Лілія і дочка зафіксовані на березі водойми, вони граються в сонці, ніби не помічаючи камер.

«Бережіть у собі своє безмежне море», – підписала щасливі сімейні кадри Лілія.

Раніше шанувальники спортсменки відзначали зовнішню схожість Евеліни та її знаменитої мами. Та й сама гімнастка говорила, що спочатку мала була схожа на тата, а потім вже на неї.