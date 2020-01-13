Український футболіст, який грав за Молдову, має заплатити півмільйона за розбиту губу



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Віталій Маєвич вважає, що Феміда до нього уперджена Фото із соцмереж

Віталій Маєвич вляпався в неприємну історію

43-річний Віталій Маєвич, який народився в Золочеві на Львівщині, розпочинав кар’єру у місцевому «Соколі», але потім перебрався в Молдову і навіть провів п’ять матчів у складі національної збірної цієї країни, потрапив у неприємну історію. За рішенням суду, колишній гравець повинен заплатити півмільйона гривень за розбиту в побутовій бійці губу.

«Ця подія трапилася 9 листопада 2015 року, коли ми з дружиною відпочивали в одному із розважальних закладів нашого міста, - розповів Віталій в інтерв’ю «Українському футболу». - Я залишився надворі, дружина з друзями зайшла в приміщення. І тут вона вибігає і розповідає, що до неї чіплявся і шарпав за одяг Юрій Даниленко. Цей чоловік був нетверезий і зовсім неадекватний, моїй дружині це було неприємно і я, звісно, як кожен нормальний чоловік, став на захист дружини. Поруч зі мною був мій товариш, котрий стримав мене за руку, що полегшило удар. Даниленко пішов. Згодом він повернувся і підійшов до столика, де ми сиділи з друзями, почав нас ображати і висловлюватись нецензурними словами. Ми вирішили, що дурному варто поступитись, і пішли. Згодом нас наздогнали біля «Маркету» Юрій Даниленко та Петро Бучинський, вони вели себе зухвало. Бучинський вдарив мене, я в свою чергу його штовхнув. Нас розборонили мої друзі. А згодом з’явилося кримінальне провадження і «гучна справа» побиття «журналіста» Золочів.нет».

Був переконаний, що суд візьме до уваги всі нюанси цієї справи і з огляду на те, що було чимало свідків, котрі все бачили і виступили в суді, рішення буде у мою користь, бо коли зневажають жінку, то мав би відповісти той, хто це зробив. Однак, суд не взяв до уваги фактів, котрі надали свідки, і виніс рішення на користь Даниленка.

Я поніс відповідальність за те, що заступився за дружину. А в жовтні цього року приходить мені ухвала про відкриття провадження у справі щодо «відшкодування завданої шкоди внаслідок скоєння злочину». У позовній заяві йдеться про те, що я повинен відшкодувати моральну шкоду Юрієві Даниленку в розмірі 300 тисяч гривень і Петру Бучинському в розмірі 200 тисяч гривень. Про яку мораль йдеться? Якщо суд винесе рішення на користь позивачів, де пересічний мешканець може заробити такі гроші?»