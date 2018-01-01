Літак головного тренера «Манчестер Сіті» перевірила Національна гвардія Іспанії

Шукали лідера сепаратистів Каталонії

Головний тренер «Манчестер Сіті» пройшов незвичну перевірку під час прибуття свого літака у аеропорт Барселони Ель-Прат. Цивільна гвардія Іспанії, маючи спеціальний дозвіл, перевірила приватний літак Гвардіоли у неділю 18 лютого в рамках розшуку лідера сепаратистів Каталонії Карлеса Пучдемона, інформує Catalunya Radio. Під час обшуків



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Хосеп Гвардіола. Фото: Getty images

Шукали лідера сепаратистів Каталонії

Головний тренер «Манчестер Сіті» пройшов незвичну перевірку під час прибуття свого літака у аеропорт Барселони Ель-Прат.

Цивільна гвардія Іспанії, маючи спеціальний дозвіл, перевірила приватний літак Гвардіоли у неділю 18 лютого в рамках розшуку лідера сепаратистів Каталонії Карлеса Пучдемона, інформує Catalunya Radio.

Під час обшуків Національної гвардії на борту літака перебував Гвардіола, його дружина та діти.

Гвардіола не боїться публічно відстоювати ідею незалежності Каталонії, що й, схоже, підштовхнуло правоохоронні органи Іспанії здійснити перевірку його літака.

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувався референдум про від'єднання від Іспанії.

Мадрид оголосив голосування незаконним і намагався його зупинити за допомогою поліції.

Внаслідок сутичок між правоохоронцями та місцевими жителями під час референдуму кількість постраждалих перевищила 700 осіб.

Згодом каталонський парламент було розпущено, а самопроголошений президент невизнаної республіки Карлес Пучдемон втік до Брюсселя.

Джерело: Футбол 24