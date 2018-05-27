«Ліверпуль» включився в боротьбу за Андрія Луніна: вже відбулися переговори

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Андрій Лунін. Фото: ФК Зоря

На сьогоднішній день набути талановитого воротаря мають намір дві англійські команди

Представники двох англійських клубів провели з «Зорею» переговори на предмет придбання голкіпера збірної України Андрія Луніна.

Ситуація з переходом голкіпера «Зорі» і збірної України Андрія Луніна в один із зарубіжних клубів заплуталася до межі.

За даними Команда №1, на сьогоднішній день набути талановитого воротаря мають намір дві англійські команди – «Ліверпуль» і «Евертон», а також два італійських колективи – «Наполі» та «Інтер». Більш того, напередодні фіналу Ліги чемпіонів менеджери «Ліверпуля» в одному зі столичних готелів провели зустріч з генеральним директором луганського клубу Сергієм Рафаїловим, і ми вирішили перевірити цю інформацію з перших вуст.

«Дійсно, ми зустрічалися з представниками двох англійських клубів, але я не хотів би поки афішувати їх назви, - сказав генеральний директор «Зорі». – «Наполі» та «Інтер»? Так, з їх боку теж є інтерес, причому далі всіх у переговорах на даний момент просунулися неаполітанці», - сказав він.