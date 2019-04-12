«Ліверпуль» закликав покарати фанатів «Челсі», які співали образливу пісню про Салаха



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Мохамед Салах

«Ліверпуль» на своєму офіційному сайті виступив із заявою щодо інциденту за участю уболівальників «Челсі»

У мережі було опубліковано відео, на якому фанати лондонського клубу співіають пісню, в якій ображають нападника червоних Мохамеда Салаха на грунті його походження. Зокрема, в пісні звучали натяки на його причетність до тероризму.

«Клуб стурбований відео, яке з'явилися в мережі. Вже не в перший раз в цьому сезоні ми стикаємося на стадіонах з огидними образами на грунті дискримінації, це відбувається як в Англії, так і в Європі і в усьому світі.

«Ліверпуль» сподівається на дії влади. Необхідно провести розслідування, вирахувати і притягнути до відповідальності всіх, хто скоїв цей злочин. У футболі і в суспільстві немає місця таким речам. Клуб вже почав спільну роботу з поліцією, щоб визначити особистості людей на відео. Також ми контактуємо з «Челсі». Дякуємо їм за засудження подібної поведінки і бажання знайти винних», - йдеться в заяві «Ліверпуля».

Джерело: Чемпионат.com