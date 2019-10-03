«Ліверпулю» вдалося уникнути виключення з Кубка ліги



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Педро Чірівелья Фото: The Sun

В складі «Ліверпуля» в матчі з «Мілтон-Кінс Донс» вийшов гравець, який не мав права грати в Кубку ліги

Англійська футбольна ліга на своєму сайті оприлюднила підсумки розслідування щодо «Ліверпуля», яке було відкрито після матчу 1/16 фіналу Кубка ліги, що завершився перемогою червоних над клубом «Мілтон-Кінс Донс» з рахунком 2:0.

Мерсисайдці уникли виключення з турніру і замість цього будуть повинні заплатити штраф у розмірі £200 тис. (приблизно 224 тисячі євро). При цьому половина суми штрафу накладена на «Ліверпуль» умовно, і клуб буде змушений виплатити її в тому випадку, якщо порушить правила аналогічним чином в наступному сезоні.

Нагадаємо, в складі «Ліверпуля» в матчі з «Мілтон-Кінс Донс» вийшов гравець, який не мав права грати в Кубку ліги, - півзахисник Педро Чірівелья. Повідомлялося, що якщо до червоних застосують максимально суворі санкції, то команду виключать зі змагання.

Джерело: Чемпионат.com