Ломаченко в спарингу «знищив» найближчого суперника Головкіна

Український боксер продовжує підготовку до свого поєдинку проти Хорхе Лінареса

Василь Ломаченко підходить до бою з Хорхе Лінаресом у відмінній формі. Український боксер Василь Ломаченко продовжує підготовку до свого поєдинку проти Хорхе Лінареса, закінчуючи період спарингів. Цікава деталь - українець просто «знищив» в одному зі спарингів американця вірменського походження Ванеса Мартиросяна, який 5 травня вийде



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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

Український боксер продовжує підготовку до свого поєдинку проти Хорхе Лінареса

Василь Ломаченко підходить до бою з Хорхе Лінаресом у відмінній формі.

Український боксер Василь Ломаченко продовжує підготовку до свого поєдинку проти Хорхе Лінареса, закінчуючи період спарингів. Цікава деталь - українець просто «знищив» в одному зі спарингів американця вірменського походження Ванеса Мартиросяна, який 5 травня вийде на ринг проти Геннадія Головкіна.

Про зустріч ще 12 квітня і її підсумки розповів віце-президент Top Rank Карл Моретті.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку на знаменитій арені театру Madison Square Garden.

Раніше Василь Ломаченко заявив, що після бою з Лінаресом хоче залишитися в легкій вазі на кілька років.

Джерело: isport.ua