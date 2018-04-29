Ломаченко в спарингу «знищив» найближчого суперника Головкіна
- Вчора, 14:51
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Український боксер продовжує підготовку до свого поєдинку проти Хорхе Лінареса
Василь Ломаченко підходить до бою з Хорхе Лінаресом у відмінній формі.
Український боксер Василь Ломаченко продовжує підготовку до свого поєдинку проти Хорхе Лінареса, закінчуючи період спарингів. Цікава деталь - українець просто «знищив» в одному зі спарингів американця вірменського походження Ванеса Мартиросяна, який 5 травня вийде на ринг проти Геннадія Головкіна.
Про зустріч ще 12 квітня і її підсумки розповів віце-президент Top Rank Карл Моретті.
Нагадаємо, що бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку на знаменитій арені театру Madison Square Garden.
Раніше Василь Ломаченко заявив, що після бою з Лінаресом хоче залишитися в легкій вазі на кілька років.
Джерело: isport.ua