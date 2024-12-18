Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ломаченко завершив боксерську карʼєру – інсайдер

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ломаченко завершив боксерську карʼєру – інсайдер
36-річний спортсмен розпочав свою професійну кар'єру у 2013 році
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що український боксер подумує про завершення карʼєри

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко йде на спортивну пенсію. Про це повідомив відомий боксерський інсайдер Майкл Бенсон.

Зазначається, що Ломаченко вирішив повісити рукавички на гвіздок у віці 36 років.

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко подумує про завершення карʼєри. Таку заяву зробив інсайдер американського спортивного телеканалу ESPN Майк Коппінджер.

Влітку 2024 року стало відомо, що Василь Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою Девісом. Менеджер боксера, Егіс Клімас, пояснив це тим, що Ломаченко зараз не має мотивації та бажає більше часу проводити з родиною. 36-річний спортсмен розпочав свою професійну кар'єру у 2013 році, маючи на рахунку 21 поєдинок, з яких він зазнав лише три поразки.

Раніше менеджер Ломаченка заявив, що рішення боксера про кінець кар’єри ще не прийнято остаточно.

Як повідомлялося, 14 вересня в місті Вилкове Ізмаїльського району (Одеська область) під час ворожої дронової атаки постраждала дача 36-річного уродженця Білгорода-Дністровського Василя Ломаченка. Боксер придбав дачний будиночок у місцевих рибалок декілька років тому.

До слова, боксер та чемпіон IBF у легкій вазі Василь Ломаченко раніше відреагував на прийняття Верховною Радою законопроєкту про регулювання діяльності релігійних організацій. Боксер оголосив безбожниками 82% українців.

Читайте також:

Теги: Василь Ломаченко бокс спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Джоджаю
Український боксер Олександр Захожий зазнав першої поразки в кар’єрі та втратив титул EBU
24 листопада, 01:30
Тайсон Ф'юрі обрав свого найкращого суперника
Ф'юрі насипав компліментів Усику перед реваншем
26 листопада, 14:21
Електрофізіолог із Массачусетської загальної лікарні (СЩА) Шаан Хуршид заявив, що в середньому люди проводять сидячи близько 10 годин кожного дня
Вчені зʼясували, наскільки тривале сидіння шкодить здоров'ю серця
22 листопада, 21:59
Футбол закінчився великою кількістю жертв у Гвінеї
Трагедія на стадіоні: близько 100 людей могло загинути на матчі у Гвінеї
2 грудня, 09:30
Збірна України отримала суперників на молодіжному Євро-2025
Збірна України отримала суперників на молодіжному Євро-2025
3 грудня, 23:18
Борець Парвіз Насібов вчиться керувати дроном?
Українські медалісти Олімпіади взяли участь у емоційній фотосесії з військовими
8 грудня, 17:19
Сулейман й Туркі Аль-Шейх
У боксі офіційно з'явився новий турнір
10 грудня, 13:27
Гру «Реал Сосьєдад» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Реал Сосьєдад» – «Динамо»: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
12 грудня, 22:00
Україну в цій гонці представили Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко
Дмитро Підручний став 11-м в гонці переслідування на Кубку світу з біатлону
14 грудня, 22:10

Новини

Ломаченко завершив боксерську карʼєру – інсайдер
Ломаченко завершив боксерську карʼєру – інсайдер
Вперше в історії. Бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект
Вперше в історії. Бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект
Рідні ексчоловіка Сєдокової баскетболіста Тімми у соцмережах збирають кошти на його похорон
Рідні ексчоловіка Сєдокової баскетболіста Тімми у соцмережах збирають кошти на його похорон
Усик – Ф'юрі: букмекери визначилися з фаворитом бою-реваншу
Усик – Ф'юрі: букмекери визначилися з фаворитом бою-реваншу
Мудрика тимчасово відсторонили від футболу
Мудрика тимчасово відсторонили від футболу
Плавець Рилов, який хоче отримати нейтральний статус, видалив дописи на підтримку Путіна і війни
Плавець Рилов, який хоче отримати нейтральний статус, видалив дописи на підтримку Путіна і війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
15K
«Ми нічого не обіцяли». У черкаському притулку волонтери не віддали собаку захисниці Пташці
12K
Орбан відреагував на критику Зеленського
9414
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
6921
У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua