Ломаченко завершив боксерську карʼєру – інсайдер

36-річний спортсмен розпочав свою професійну кар'єру у 2013 році

Раніше повідомлялося, що український боксер подумує про завершення карʼєри

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко йде на спортивну пенсію. Про це повідомив відомий боксерський інсайдер Майкл Бенсон.

Зазначається, що Ломаченко вирішив повісити рукавички на гвіздок у віці 36 років.

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко подумує про завершення карʼєри. Таку заяву зробив інсайдер американського спортивного телеканалу ESPN Майк Коппінджер.

Влітку 2024 року стало відомо, що Василь Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою Девісом. Менеджер боксера, Егіс Клімас, пояснив це тим, що Ломаченко зараз не має мотивації та бажає більше часу проводити з родиною. 36-річний спортсмен розпочав свою професійну кар'єру у 2013 році, маючи на рахунку 21 поєдинок, з яких він зазнав лише три поразки.

Раніше менеджер Ломаченка заявив, що рішення боксера про кінець кар’єри ще не прийнято остаточно.

Як повідомлялося, 14 вересня в місті Вилкове Ізмаїльського району (Одеська область) під час ворожої дронової атаки постраждала дача 36-річного уродженця Білгорода-Дністровського Василя Ломаченка. Боксер придбав дачний будиночок у місцевих рибалок декілька років тому.

До слова, боксер та чемпіон IBF у легкій вазі Василь Ломаченко раніше відреагував на прийняття Верховною Радою законопроєкту про регулювання діяльності релігійних організацій. Боксер оголосив безбожниками 82% українців.