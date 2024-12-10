У боксі офіційно з'явився новий турнір

Участь у змаганнях візьмуть 128 боксерів, які будуть розділені на чотири дивізіони – напівлегкий, суперлегкий, середній та суперважкий

Глядачі зможуть отримати додаткову кількість боксерських поєдинків. У німецькому Гамбурзі на конференції WBC було оголошено про створення нового турніру WBC Grand Prix. Засновниками стали керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх та президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман. Про це Сулейман написав у своїх соціальних мережах.

Участь у змаганнях візьмуть 128 боксерів, які будуть розділені на чотири дивізіони – напівлегкий, суперлегкий, середній та суперважкий. Головною умовою є те, що виходити на ринг зможуть лише проспекти до 26 років, які провели не більше десяти поєдинків на професійному рингу.

Today we announced the @RiyadhSeason WBC Boxing Grand Prix which was one of the last dreams of my father Jose Sulaiman

Young prospects of around the world will a path to greatness in 2025. I’m very proud and honored to have the trust of HE @Turki_alalshikh @WBCBoxing pic.twitter.com/cyFCI3hTz7 — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 9, 2024

Турнір відкриватимуть чвертьфінальні поєдинки у лютому 2025 року. Фінальні протистояння відбудуться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко вів переговори про можливе повернення на ринг у бою проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа.