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У боксі офіційно з'явився новий турнір

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У боксі офіційно з'явився новий турнір
Сулейман й Туркі Аль-Шейх
Скриншот з відео

Участь у змаганнях візьмуть 128 боксерів, які будуть розділені на чотири дивізіони – напівлегкий, суперлегкий, середній та суперважкий

Глядачі зможуть отримати додаткову кількість боксерських поєдинків. У німецькому Гамбурзі на конференції WBC було оголошено про створення нового турніру WBC Grand Prix. Засновниками стали керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх та президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман. Про це Сулейман написав у своїх соціальних мережах.

Участь у змаганнях візьмуть 128 боксерів, які будуть розділені на чотири дивізіони – напівлегкий, суперлегкий, середній та суперважкий. Головною умовою є те, що виходити на ринг зможуть лише проспекти до 26 років, які провели не більше десяти поєдинків на професійному рингу.

Турнір відкриватимуть чвертьфінальні поєдинки у лютому 2025 року. Фінальні протистояння відбудуться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко вів переговори про можливе повернення на ринг у бою проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа. 

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Теги: спорт бокс Саудівська Аравія

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