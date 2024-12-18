Вперше в історії. Бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект

У ніч з 21 на 22 грудня в Саудівській Аравії пройде вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі

Функція ШІ носитиме лише аналітичний характер і не впливатиме на офіційні результати, які визначатимуть звичайні судді

За боєм між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі вперше в історії боксу стежитиме суддя зі штучним інтелектом. Про це повідомив голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі Х.

За його словами, суддя зі штучним інтелектом буде вільним від упереджень та людських помилок.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight 🤖 Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 🥊… pic.twitter.com/RdslVlBLRC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2024

«Цей революційний експеримент, який не вплине на офіційні результати, дебютує під час найбільшого бою століття – між Усиком та Ф'юрі – 21 грудня», – написав Туркі Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 грудня в Саудівській Аравії пройде грандіозний вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі. Вже зараз фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч «боєм тисячоліття» .

Букмекери визначилися з фаворитом бою. Ним є саме українець Олександр Усик.

Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20. Дострокова перемога Усика – 3.75, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Ф'юрі – 4.33, перемога Олександра за очками – 4.00.

До слова, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив про випуск марки на честь бою чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.