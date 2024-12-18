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Вперше в історії. Бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вперше в історії. Бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект
У ніч з 21 на 22 грудня в Саудівській Аравії пройде вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі
фото: EFE

Функція ШІ носитиме лише аналітичний характер і не впливатиме на офіційні результати, які визначатимуть звичайні судді

За боєм між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі вперше в історії боксу стежитиме суддя зі штучним інтелектом. Про це повідомив голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі Х.

За його словами, суддя зі штучним інтелектом буде вільним від упереджень та людських помилок.

«Цей революційний експеримент, який не вплине на офіційні результати, дебютує під час найбільшого бою століття  – між Усиком та Ф'юрі – 21 грудня», – написав Туркі Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 грудня в Саудівській Аравії пройде грандіозний вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі. Вже зараз фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч «боєм тисячоліття» .

Букмекери визначилися з фаворитом бою. Ним є саме українець Олександр Усик.

Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20. Дострокова перемога Усика – 3.75, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Ф'юрі – 4.33, перемога Олександра за очками – 4.00.

До слова, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив про випуск марки на честь бою чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

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Теги: суддя штучний інтелект соцмережі бокс бій бій-реванш Олександр Усик

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