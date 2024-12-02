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Трагедія на стадіоні: близько 100 людей могло загинути на матчі у Гвінеї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трагедія на стадіоні: близько 100 людей могло загинути на матчі у Гвінеї
Футбол закінчився великою кількістю жертв у Гвінеї
фото: CNN

Тиснява на футбольному матчі в Гвінеї призвела до десятків жертв

Десятки людей загинули у сутичках між фанатами на футбольному матчі в Нзерекорі, другому за величиною місті Гвінеї. За деякими даними, їх кількість могла становити і більше сотні. Проте офіційних цифр місцева влада не називає. Про це повідомило видання Barron's, посилаючись на анонімні джерела.

За словами одного з лікарів, «загинули близько 100 людей», тіла заповнили місцеву лікарню та морг. «У лікарні тіла викладено у низку, наскільки вистачає око. Інші лежать на підлозі в коридорах. Морг переповнений», – прокоментував він.

Інший лікар розповів, що кількість загиблих обчислюється десятками.

«Уряд висловлює жаль з приводу інцидентів, які затьмарили футбольний матч між командами «Лабе» та «Нзерекоре», – заявив прем’єр-міністр Бах Урі в заяві.

Місцеве видання Mediaguinee повідомило, що було «кілька смертей, у тому числі неповнолітніх». Інформаційне агентство AFP посилалося на анонімного місцевого лікаря, який повідомив про десятки смертей.

«Все почалося з рішення судді, що оскаржувалось. Потім на поле вибігли вболівальники», – заявив очевидець. 

Місцеве ЗМІ Avenirguinee зазначає, що матч був частиною турніру, організованого правлячою військовою хунтою Гвінеї на підтримку кандидатури Мамаді Думбуя.

Думбуя, який захопив владу в результаті державного перевороту 2021 року та обійняв посаду президента, розглядає потенційну участь у президентських виборах, які, як очікується, відбудуться в 2025 році.

Думбуя є однією з кількох фігур, які захопили владу в нестабільному регіоні з 2020 року.

Як нагадує CNN 2020 року в Західній і Центральній Африці сталося принаймні вісім успішних переворотів, оскільки політичні потрясіння посилюють занепокоєння щодо переходу до військового правління в багатому на ресурси, але бідному регіоні.

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Теги: спорт міністр фанати лікар смерть

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