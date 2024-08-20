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Заборона Московської церкви. Боксер Ломаченко оголосив безбожниками 82% українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заборона Московської церкви. Боксер Ломаченко оголосив безбожниками 82% українців
Ломаченко з підсанкційним митрополитом Запорізьким і Мелітопольським УПЦ МП Лукою
фото з відкритих джерел

Боксер у своєму коментарі на захист з Московської церкви познущався з української мови

Боксер та чемпіон IBF у легкій вазі Василь Ломаченко відреагував на прийняття Верховною Радою законопроєкту про регулювання діяльності релігійних організацій. Відповідний допис спортсмен опублікував в Instagram.

«Справді «робимо історію». Безбожники думають, що перемогли... Не обманюйтесь: Бог облаяним не буває. Що посіє людина, те й пожне (Гал.6:7). Неможливо осміяти або обдурити Бога, його церкву та його служителів. Кожному свого часу Бог віддасть за його словами та справами... Дуже щасливий жити у такий час, коли перевіряється справжня віра. Мир усім», – написав Ломаченко.

Варто зазначити, що Ломаченко перекривив слово «робимо», написавши його російськими літерами.

Учора, 19 серпня, Ломаченко писав «ті, хто бере участь у забороні УПЦ МП, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися».

Ломаченко прокоментував заборону УПЦ МП
Ломаченко прокоментував заборону УПЦ МП
скріншот

Зокрема, за результатами всеукраїнського опитування громадської думки, яке упродовж 20-25 квітня 2024 року провів Київський міжнародний інститут соціології, 82% українців вважають, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність Московської церкви (у грудні 2022 року таких було 78%, у травні 2023 року – 85%).

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Раніше 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП. На Погоджувальній раді у спікера було прийняте рішення розпочати розгляд цього питання на першому засіданні Верховної Ради після кількатижневої перерви.

10 серпня президент Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність» та «позбавить Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців».

Нагадаємо, що  фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. Згодом стало відомо, що погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати певний час. Причиною цьому стало небажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні. 

До слова на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. 

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Теги: Верховна Рада бокс Василь Ломаченко Московська церква в Україні

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