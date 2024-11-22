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Вчені зʼясували, наскільки тривале сидіння шкодить здоров'ю серця

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Електрофізіолог із Массачусетської загальної лікарні (СЩА) Шаан Хуршид заявив, що в середньому люди проводять сидячи близько 10 годин кожного дня
фото: Richard Lewisohn

«Важливим для зменшення ризику серцево-судинної смертності може бути уникання сидячого способу життя»

Науковці з’ясували, що сидіння протягом більш як 10 годин щодня здатне підвищити ризик розвитку серцевої недостатності та смерті через хвороби серцево-судинної системи. Така тенденція зберігається навіть у людей, які займаються фізичною активністю, йдеться в дослідженні, опублікованому в JACC, повідомляє Medical News Today.

У ході роботи команда вчених проаналізувала дані майже 90 тис. британців, середній вік яких – 62 роки.

Учасники протягом понад семи днів носили на зап’ястках спеціальні пристрої, за допомогою яких дослідники вимірювали їхню щоденну активність.

Через вісім років після спостереження вчені виявили, що в близько 5% залучених людей розвинулася фібриляція передсердь (порушення серцевого ритму), ще в 2,1% виникла серцева недостатність, майже 2% мали серцеві напади, а трохи менше 1% – померли через серцево-судинні причини.

За результатами аналізу даних науковці з’ясували, що ризик фібриляції передсердь і серцевого нападу постійно зростає з віком. Однак підвищення схильності до цих станів було мінімальним, якщо учасники не сиділи щодня довше, ніж 10,6 години.

Перевищення цього порогу призводило до «значного росту» ризиків захворювань.

«Це означає, що особливо важливим для зменшення ризику серцевої недостатності та серцево-судинної смертності може бути уникання сидячого способу життя», – пояснив співавтор дослідження, доктор медицини та електрофізіолог із Массачусетської загальної лікарні (СЩА) Шаан Хуршид.

За його словами, в середньому люди проводять сидячи близько 10 годин кожного дня.

Група вчених також встановила, що фізична активність значно знижувала ризик фібриляції передсердь і серцевого нападу. Йдеться про щонайменше 150 хвилин навантажень помірної ефективності щодня – такими є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

«Ми радимо спробувати працювати так, щоб уникати тривалого сидіння протягом дня. Наприклад, можна виділяти час для прогулянок або намагатися додати трохи стояння протягом дня. Також ми побачили, що наслідки надмірного сидіння виглядають дещо залежними від тривалості. Тобто навіть скорочення сидіння в деякі дні буде потенційно корисним», – стверджує Шаан Хуршид.

Доктор медичних наук та кардіолог Крістофер Берг відмітив, що навіть достатня кількість фізичної активності не може повністю позбавити наслідків сидячого способу життя.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, більша активність вранці та ввечері може знизити ризик раку кишечника на 11%. Про це повідомляє The Guardian.

Дослідники заявили, що виділення конкретних моментів, коли фізична активність була «найбільш корисною», може прокласти шлях до цілеспрямованих стратегій профілактики раку. Висновки опубліковано в журналі BMC Medicine.

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Теги: вчені спорт хвороба сердцево-судинні захворювання

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