Луцьк прийме командний чемпіонат Європи-2019 з багатоборства
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Суперліга командної першості у наступному році відбудеться саме в Україні
Луцьк прийме Суперлігу командного чемпіонату Європи з багатоборства у 2019 році.
Таке рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету Європейської легкої атлетики.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Командний чемпіонат Європи з багатоборства проводиться у чотирьох лігах. Найсильніші команди виступають саме у Суперлізі.
Вісім найсильніших європейських команд, включаючи збірну України, змагатимуться 6-7 липня 2019 року у Луцьку.
Як повідомляють у ФЛАУ, у 2013 році Україна проводила юнацький чемпіонат світу у Донецьку.
У 2017 році Суперлігу командного чемпіонату Європи з багатоборства приймав Таллінн. Тоді збірна України перемогла у командному заліку.
В індивідуальному заліку Аліна Шух була найкращою у змаганнях семиборок, а Олексій Касьянов став другим серед десятиборців.
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