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    Луцьк прийме командний чемпіонат Європи-2019 з багатоборства

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    Стадіон &laquo;Авангард&raquo; у Луцьку - Луцьк прийме командний чемпіонат Європи-2019 з багатоборства
    Стадіон «Авангард» у Луцьку

    Суперліга командної першості у наступному році відбудеться саме в Україні

    Луцьк прийме Суперлігу командного чемпіонату Європи з багатоборства у 2019 році.

    Таке рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету Європейської легкої атлетики.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Командний чемпіонат Європи з багатоборства проводиться у чотирьох лігах. Найсильніші команди виступають саме у Суперлізі.

    Вісім найсильніших європейських команд, включаючи збірну України, змагатимуться 6-7 липня 2019 року у Луцьку.

    Як повідомляють у ФЛАУ, у 2013 році Україна проводила юнацький чемпіонат світу у Донецьку.

    У 2017 році Суперлігу командного чемпіонату Європи з багатоборства приймав Таллінн. Тоді збірна України перемогла у командному заліку.

    В індивідуальному заліку Аліна Шух була найкращою у змаганнях семиборок, а Олексій Касьянов став другим серед десятиборців.

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