Луніну не гарантовано місце в складі «Вальядоліду»



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Андрій Лунін Marca

Про це повідомив головний тренер іспанської команди

Головний тренер іспанського «Вальядоліда» Серхіо Гонсалес Соріано заявив, що у його команді не гарантовано місце для орендованого українського голкіпера Андрія Луніна.

«Кажуть, що «Реал» нав’язує Луніна. Але в його контракті немає такої умови і не передбачено жодних штрафів. Немає такої умови, що він обов’язково має грати. І Андрій Лунін, і Педро Порро поки не зовсім розуміють, як ми маємо грати, та вони готові до конкуренції», - передає слова Соріано AS.

Нагадаємо, раніше в мадридському «Реалі», якому належать трансферні права на Андрія Луніна, заявляли, що орендують українця в команду, в якій той буде гарантовано грати в чемпіонаті Іспанії.