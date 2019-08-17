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    Луніну не гарантовано місце в складі «Вальядоліду»

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    Андрій Лунін - Луніну не гарантовано місце в складі «Вальядоліду»
    Андрій Лунін
    Marca

    Про це повідомив головний тренер іспанської команди

    Головний тренер іспанського «Вальядоліда» Серхіо Гонсалес Соріано заявив, що у його команді не гарантовано місце для орендованого українського голкіпера Андрія Луніна.

    «Кажуть, що «Реал» нав’язує Луніна. Але в його контракті немає такої умови і не передбачено жодних штрафів. Немає такої умови, що він обов’язково має грати. І Андрій Лунін, і Педро Порро поки не зовсім розуміють, як ми маємо грати, та вони готові до конкуренції», - передає слова Соріано AS.

    Нагадаємо, раніше в мадридському «Реалі», якому належать трансферні права на Андрія Луніна, заявляли, що орендують українця в команду, в якій той буде гарантовано грати в чемпіонаті Іспанії.

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