Фантастичний гол ножицями 38-річного нападника допоміг «Атлетіку» перемогти «Барселону» (відео)



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Акробатичний етюд Аріца Адуріса ВВС

Чемпіонат Іспанії стартував з сенсації

У першому матчі нового сезону в іспанській Прімері «Атлетік» обіграв «Барселону» - 1:0. Зустріч відбувалася в Більбао на стадіоні «Сен-Мамес».

Єдиний гол був забитий в кінцівці зустрічі. На 89-й хвилині форвард господарів Аріц Адуріс, який з'явився на полі хвилиною раніше, вразив ворота Марка-Андре тер Штеґена ефектним ударом ножицями. Результативна передача на рахунку Андера Капи.

У наступному турі «Атлетік» 24 серпня в гостях зіграє з «Хетафе», «Барселона» 25-го прийме «Бетіс».

У минулому сезоні «Барселона» стала чемпіоном Іспанії. У 38 матчах каталонська команда набрала 87 очок. «Атлетік» фінішував на восьмому місці. В активі команди з Більбао 53 очка.