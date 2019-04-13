«Львів» з двома вилученнями програв «Олександрії» (відео)



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«Львів» - «Олександрія» ФК Львів

Львів’яни поступилися в домашньому матчі чемпіонату України

«Львів» - «Олександрія» - 1:2

Голи: 0:1 – Полярус (49). 0:2 – Лучкевич (58). 1:2 – Бруно (72)

«Львів»: Бандура, Адамюк, Вісенте, Борзенко, Парамонов, Воронін (Насонов), Бруно (Приймак, 75), Ліпе, Альваро, Педро, Пернамбуко. Тренер – Тарас Гребенюк.

«Олександрія»: Паньків, Бабогло, Пашаєв, Шендрик, Банада, Гречишкін, Ковалець, Цуриков, Полярус (Протасов, 84), Лучкевич, Шастал (Пономарь, 66). Тренер – Володимир Шаран.

Судді: Дердо – Шудрик, Чертоляс, Омельченко.

Попередження: Бруно (31), Ліпе (39, 74) - Полярус (22)

Вилучення: Ліпе (74), Приймак (90+4).

Спокійна гра без особливих загострень пожвавішала в другій половині першої 45-хвилинки.

Та рахунок було відкрито вже по перерві. Полярус пробив з близької відставні після прориву флангом Ковальця.

Гол Поляруса

За дев’ять хвилин Лучкевич потужно пробив у верхній кут – 2:0 на користь гостей.

Гол Лучкевича

Такий перебіг змусив господарів активізувати дії, аби спробувати уникнути поразки.

Бруно на 52-й хвилині один м’яч сквитав.

Та згодом львів’яни залишилися в меншості – друге попередження отримав Ліпе. Відтак господарям не вистачило сил, аби відігратися. До того ж на полі вже в компенсований час вибухнула сутичка, в результаті якої арбітр вилучив Полякова.

Поразка залишила «Львів» на останньому шостому місці в чемпіонській групі Прем’єр-ліги – 30 очок після 24-х матчів. «Олександрія» на третій сходинці – 44 очка.