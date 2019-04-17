Львів’яни виграли перший матч фінальної серії волейбольної Суперліги



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«Барком-Кажани» виграли перший матч фінальної серії Фейсбук

«Барком-Кажани» перемогли в першому матчі вінницьке «Серце Поділля»

«Барком-Кажани» (Львів) - «Серце Поділля» (Вінниця) - 3:0

(25:21, 25:20, 25:9)

«Барком-Кажани»: Шевченко (набрав 10 очок), Гладенко (9), Євстратов (1), Кісілюк (к, 4), Семенюк (16), Томин (16); Брова (л), Богатирьов (5), Головень. Тренер – Угіс Крастіньш.

«Серце Поділля»: Сторожилов (3), Сидоренко (к, 7), Терещук (5), Горбенко (8), Слинчук (7), Руденко (4); Фомін (л), Остроумов (л), Лизанець (1), Патратій, Дорош, Кушнір (1), Олійниченко, Мазенко. Тренер – Валерій Копилов.

Тривалість матчу: 66 хв. (24+23+19).

Судді: Паєвський (Харків), Паршин (Рівне).

Кращі гравці (за версією ФВУ): Семенюк – Горбенко.

16 квітня. Львів. ПС «Галичина». 655 глядачів.

У перших двох сетах якість атак обох команд значно перевищувала якість оборони. Левова частка ударів, справно оминаючи руки блокуючих та приймаючих, досягала мети, тривалих розіграшів майже не виникало. За такого розвитку подій, як правило, перевагу отримує той, хто менше помиляється. І вийшло так, що ліпше це вдалося львів’янам, інформує прес-служба Федерація волейболу України.

Щоправда, початок поєдинку свідчив зовсім про інше. Поки підопічні Угіса Крастіньша, що називається, намагалися «розкочегаритися», їхні суперники часу на розкачку собі не виділили. І одразу ж вирвалися вперед. Потужні й точні удари Володимира Сидоренка та Андрія Горбенка, а трохи пізніше – й Івана Слинчука, забезпечували «Серцю Поділля» комфортну перевагу – 4:1, 8:4, 12:7... Але коли в середині сету господарі майданчику, нарешті, схаменулися та додали мобільності під сіткою, Юрій Семенюк, Євген Кісілюк та Юрій Томин видали три поспіль результативні блоки і зрівняли рахунок – 14:14.

Фактично, з того моменту ігрова ініціатива стала потроху переходити до «кажанів». Вони менше помилялися самі та краще використовували помилки суперників. А таких наприкінці стартової партії почастішало. Тож Олег Шевченко та Юрій Томин діагональними атаками закрили її.

Друга партія тривалий час нагадувала суцільні «гойдалки». Опоненти почергово обмінювалися вдалими відрізками, поки табло не висвітило – 15:15. Далі ж львів’яни набрали чотири очки поспіль, і цей момент став кульмінаційним. Оскільки в атаках вінничани відшукувати виключно Сидоренка, Горбенка та Слинчука, то «кажани» призвичаїлися до такої стратегії гостей і справно використовували її на власну користь. У той же час їхній зв’язуючий Сергій Євстратов діяв більш різноманітно, тримаючи у центрі уваги не лише Шевченка, Томина та Семенюка, але й вчасно задіявши Олександра Гладенка та Владислава Богатирьова. І вони добряче посприяли загальному успіху у партії.

Ну, а в третьому сеті на майданчику вже було видно лише одну команду – львівську. Горден Брова феєрив на прийомах, Семенюк із партнерами оформив одразу 8 результативних блоків, тоді як Томин і Шевченко «прошивали» чужі наче ніж по маслу. Гра у вінничан повністю розклеїлася, і стало зрозуміло, що їхній наставник Валерій Копилов подумки знаходиться уже в наступному поєдинку.

Наступний матч серії команди грають 17 квітня.