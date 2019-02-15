«Барком-Кажани» стали триразовими володарями Кубка України з волейболу



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Львівські волейболісти успішно скористалися домашнім майданчиком ФВУ

Срібні нагороди здобуло «Серце Поділля», бронзові - «МХП-Вінниця»

У Львові відбулися матчі «Фіналу чотирьох» Кубку України з волейболу сезону 2018\19 серед чоловічих команд.

У фіналі зустрічалися чинний чемпіон країни та володар трофею попередніх двох сезонів львівський клуб «Барком-Кажани» та вінницька команда «Серце Поділля», яка вперше в свої історії вийшла у фінал турніру.

Львівські волейболісти успішно скористалися домашнім майданчиком та перемогли суперника з рахунком 3:0.

«Барком-Кажани» - «Серце Поділля» - 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)

Наголосимо, що «Барком-Кажани» вже втретє стає володарем Кубку України.

Окрім того, гравці львівської команди також отримали персональні нагороди. Номінацію «Чесна гра» отримав гравець «кажанів» Горден Брова. «Кращим центральним блокуючим гравцем» Кубка визнано Юрія Семенюка. «Кращим діагональним гравцем» Кубка України став Юрій Томин. «МVP гравцем» став Олег Шевченко.

Бронзові нагороди здобули представники Тростянця – «МХП-Вінниця», які у матчі за третє місце перемогли команду Вищої ліги України «Політехнік-Одеса».

«МХП-Вінниця» - «Політехнік-Одеса» - 3:0 (25:19, 28:26, 25:19)