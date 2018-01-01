Мадридський «Реал» пропустив три м'ячі у чемпіонаті Іспанії, але однак виграв (відео)

У турнірній таблиці команда, як і раніше, займає четверте місце

Мадридський «Реал» продовжує штормити у чемпіонаті Іспанії з футболу. Хоча цього разу «вершкові» і виграли, але пропустили від «Бетіса» аж три м’ячі. У відповідь мадридці забили ж п’ять – 5:3. «Атлетико» перемогло «Атлетик» і продовжує переслідувати