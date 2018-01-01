Мадридський «Реал» пропустив три м'ячі у чемпіонаті Іспанії, але однак виграв (відео)
- Сьогодні, 10:54
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Розсилка
У турнірній таблиці команда, як і раніше, займає четверте місце
Мадридський «Реал» продовжує штормити у чемпіонаті Іспанії з футболу.
Хоча цього разу «вершкові» і виграли, але пропустили від «Бетіса» аж три м’ячі.
У відповідь мадридці забили ж п’ять – 5:3.
«Атлетико» перемогло «Атлетик» і продовжує переслідувати «Барселону».
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матчі 24-го туру
«Бетіс» – «Реал» Мадрид – 3:5 (2:1)
Голи: 0:1 – Асенсіо (11), 1:1 – Манді (33), 2:1 – Начо (37, а/гол), 2:2 – Рамос (50), 2:3 – Асенсіо (59), 2:4 – Роналду (65), 3:4 – Леон (85), 3:5 – Бензема (90)
«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело (Тео, 30), Васкес, Каземіро, Ковачич, Асенсіо, Бейл (Іско, 73), Роналду (Бензема, 89)
«Атлетико» – «Атлетик» – 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – Гамейро (67), 2:0 – Дієго Коста (80)
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хіменес, Люка Ернандес (Годін, 46), Філіпе Луїс, Корреа (Габі, 70), Парті, Сауль, Коке (Гамейро, 59), Грізманн, Дієго Коста