  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Мадридський «Реал» сенсаційно вилетів з Кубку Іспанії, поки Роналду відпочивав

    Скромний «Леганес» створив диво, вигравши на виїзді у гранда з рахунком 2:1
    Мадридський «Реал» сенсаційно вибув з Кубку Іспанії сезону-2017/18 на стадії чвертьфіналу. На виїзді «вершкові» виграли у «Леганеса» 1:0, а от вдома примудрилися програти 1:2. Зауважимо, що «Реал» відіграв цей поєдинок без Кріштіану Роналду. В іншому поєдинку «Валенсія» поступилася
    • Сьогодні, 00:32
    • Розсилка

    Скромний «Леганес» створив диво, вигравши на виїзді у гранда з рахунком 2:1

    Мадридський «Реал» сенсаційно вибув з Кубку Іспанії сезону-2017/18 на стадії чвертьфіналу.

    На виїзді «вершкові» виграли у «Леганеса» 1:0, а от вдома примудрилися програти 1:2.

    Зауважимо, що «Реал» відіграв цей поєдинок без Кріштіану Роналду.

    В іншому поєдинку «Валенсія» поступилася «Алавесу» з аналогічним рахунком, що і виграла вдома.

    Усе дійшло до серії післяматчевих пенальті, де точнішою були «кажани».

    Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18

    1/4 фіналу

    Матчі-відповідь

    «Алавес» – «Валенсія» – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) по пен. 2:3

    Голи: 1:0 – Мунір (73), 1:1 – Санті Міна (77), 2:1 – Собріно (86)

    «Валенсія»: Доменек, Рубен Везу, Гайя, Монтойя, Габріел (Гарай, 23), Максимович (Санті Міна, 77), Парехо, Кондогбіа, Гонсалу Гедеш, В’єтто (Родріго, 59), Дзадза

    Перший матч – 1:2

    «Реал» Мадрид – «Леганес» – 1:2 (0:1)

    Голи: 0:1 – Ерасо (31), 1:1 – Бензема (47), 1:2 – Пірес (55)

    «Реал»: Касілья, Начо, Тео, Хакімі (Карвахаль, 68), Рамос, Іско (Майораль, 77), Льоренте (Модрич, 69), Васкес, Ковачич, Асенсіо, Бензема

    Перший матч – 1:0

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ