Мадридський «Реал» сенсаційно вилетів з Кубку Іспанії, поки Роналду відпочивав
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Скромний «Леганес» створив диво, вигравши на виїзді у гранда з рахунком 2:1
Мадридський «Реал» сенсаційно вибув з Кубку Іспанії сезону-2017/18 на стадії чвертьфіналу.
На виїзді «вершкові» виграли у «Леганеса» 1:0, а от вдома примудрилися програти 1:2.
Зауважимо, що «Реал» відіграв цей поєдинок без Кріштіану Роналду.
В іншому поєдинку «Валенсія» поступилася «Алавесу» з аналогічним рахунком, що і виграла вдома.
Усе дійшло до серії післяматчевих пенальті, де точнішою були «кажани».
Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18
1/4 фіналу
Матчі-відповідь
«Алавес» – «Валенсія» – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) по пен. 2:3
Голи: 1:0 – Мунір (73), 1:1 – Санті Міна (77), 2:1 – Собріно (86)
«Валенсія»: Доменек, Рубен Везу, Гайя, Монтойя, Габріел (Гарай, 23), Максимович (Санті Міна, 77), Парехо, Кондогбіа, Гонсалу Гедеш, В’єтто (Родріго, 59), Дзадза
Перший матч – 1:2
«Реал» Мадрид – «Леганес» – 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Ерасо (31), 1:1 – Бензема (47), 1:2 – Пірес (55)
«Реал»: Касілья, Начо, Тео, Хакімі (Карвахаль, 68), Рамос, Іско (Майораль, 77), Льоренте (Модрич, 69), Васкес, Ковачич, Асенсіо, Бензема
Перший матч – 1:0