Мадридський «Реал» сенсаційно вилетів з Кубку Іспанії, поки Роналду відпочивав

Скромний «Леганес» створив диво, вигравши на виїзді у гранда з рахунком 2:1

Мадридський «Реал» сенсаційно вибув з Кубку Іспанії сезону-2017/18 на стадії чвертьфіналу. На виїзді «вершкові» виграли у «Леганеса» 1:0, а от вдома примудрилися програти 1:2. Зауважимо, що «Реал» відіграв цей поєдинок без Кріштіану Роналду. В іншому поєдинку «Валенсія» поступилася