Жіноча збірна України з футболу пройшла до фінального раунду плейоф Євро-2025

Фінальний матч у плейоф збірна України з футболу проведе наприкінці листопада – на початку грудня

Жіноча збірна України з футболу пройшла до фінального раунду плейоф відбору на чемпіонат Європи-2025. Вона обіграла Туреччину в першому раунді. Про це повідомляє «Суспільне».

Відбірковий плейоф складається з двох етапів. У першому раунді суперницями українок стали турецькі футболістки. Перший матч завершився внічию 1:1.

Вирішальний матч-відповідь відбувся у Кишиневі, де Україна здобула перемогу з рахунком 2:0. Завдяки цьому українська збірна пройшла у фінальний раунд плейоф відбору на жіноче Євро-2025. Там на українок очікує переможниця протистояння Бельгія – Греція.

Фінальний матч у плейоф збірна України з футболу проведе наприкінці листопада – на початку грудня.

Нагадаємо, що збірна України з футболу розпочала відбір на жіночий чемпіонат Європи-2025. Перший матч вони зіграли проти збірної Косово.