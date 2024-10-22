Українець Шаломаєв виграв срібло етапу світового туру з настільного хокею

У півфіналі Шаломаєв здолав 20 номера світового рейтингу чеха Мартіна Мадеру

Українець Михайло Шаломаєв став призером етапу світового туру з настільного хокею у Швейцарії. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

Наш спортсмен у фіналі поступився представнику Латвії (4:2) та здобув срібну нагороду.

У півфіналі Шаломаєв здолав серйозного суперника – 20-го номера світового рейтингу чеха Мартіна Мадеру.

Варто зазначити, що у матчі за бронзу Мадера переміг з рахунком 3:0 іншого українця, Гліба Стороженка, що у підсумку став четвертим.

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце у медальному заліку молодіжного чемпіонату Європи з боксу 2024 року. Континентальна першість відбулась у болгарській Софії.

Турнір у Болгарії пройшов в період з 8 по 21 жовтня. Україну на змаганнях представляли 25 спортсменів: 13 чоловіків та 12 жінок.

У підсумку українцям вдалось вибороти 14 медалей, з них вісім – золотих. У фінальних поєдинках за «золото» загалом взяли участь 11 представників України.

Зокрема Україну на турнірі представив Юрій Захарєєв, що став першим в історії боксером, який в один рік став чемпіоном світу на дорослому та молодіжному рівні. На молодіжному Євро-2024 Захарєєв зумів вибороти своє друге «золото» континентальної першості.

Нагадаємо, що у межах чемпіонат України, що відбувався в Івано-Франківську, місцева спортсменка зуміла подолати дистанцію 35 км за 2 години 48 хвилин та 4 секунди, що стало всеукраїнським рекордом серед жінок.

До слова, 23-річна українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла, на скількох ще Олімпійських іграх планує взяти участь.